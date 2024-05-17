«Боруссия» Дортмунд — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа гостей оценивается за 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.
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сегодня, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд вышла в финал Лиги чемпионов и сыграет с мадридским «Реалом», однако сезон в Бундеслиге коллектив провел достаточно слабо. По итогам чемпионата «шмели» точно займут пятое место, а сейчас имеют 60 баллов в активе и не могут догнать «РБ Лейпциг», ведь отстают от него на четыре пункта. В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд крупно проиграла «Майнцу» (0:3), а в Лиге чемпионов на выезде одолела «ПСЖ» (1:0).
«Дармштадт» стал самой слабой командой Бундеслиги в этом сезоне и вернется во второй дивизион всего спустя один год. Команда уже давно осела на последнем месте и на данный момент набрала лишь 17 очков, что на целых десять пунктов меньше, чем у ближайшего оппонента. Даже в заключительном и ничего не решающем туре, гостям будет сложно что-либо противопоставить сопернику. Два последних поединка «Дармштадт» был разгромлен «Хоффенхаймом» (0:6) и «Вольфсбургом» (0:3).
Информация для ставок
- «Дармштадт» выиграл только один поединок из десяти последних на выезде
- ·«Боруссия» Дортмунд проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, чтобы чувствовать себя уверенно перед финалом Лиги чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.