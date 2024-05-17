«Боруссия» Дортмунд — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

1715947848

вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа гостей оценивается за 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд вышла в финал Лиги чемпионов и сыграет с мадридским «Реалом», однако сезон в Бундеслиге коллектив провел достаточно слабо. По итогам чемпионата «шмели» точно займут пятое место, а сейчас имеют 60 баллов в активе и не могут догнать «РБ Лейпциг», ведь отстают от него на четыре пункта. В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд крупно проиграла «Майнцу» (0:3), а в Лиге чемпионов на выезде одолела « ПСЖ » (1:0).

«Дармштадт» стал самой слабой командой Бундеслиги в этом сезоне и вернется во второй дивизион всего спустя один год. Команда уже давно осела на последнем месте и на данный момент набрала лишь 17 очков, что на целых десять пунктов меньше, чем у ближайшего оппонента. Даже в заключительном и ничего не решающем туре, гостям будет сложно что-либо противопоставить сопернику. Два последних поединка «Дармштадт» был разгромлен «Хоффенхаймом» (0:6) и «Вольфсбургом» (0:3).

Информация для ставок

«Дармштадт» выиграл только один поединок из десяти последних на выезде

·«Боруссия» Дортмунд проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, чтобы чувствовать себя уверенно перед финалом Лиги чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.