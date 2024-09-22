«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 00:23

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» еще не выигрывала в основное время в нынешнем сезоне официальные матчи и команде нужны изменения. На данный момент клуб из Флоренции занимает лишь 15 место с тремя баллами и в домашней игре с «Лацио» постарается добыть первую победу, хотя соперник для этого не самый подходящий. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» проиграла на выезде «Аталанте» (2:3), а ранее сыграла вничью с «Монцой» (2:2).

«Лацио» выступает более удачно и за четыре тура набрал семь очков, хотя мог добиться еще лучшего результата. Матчи во Флоренции с местной командой всегда проходят очень сложно, но здесь у гостей возможно появится шанс набрать три очка, если «Фиорентина» снова будет выглядеть неуверенно. В прошлом туре «Лацио» на своем поле одолел «Верону» (2:1), а ранее поделил очки с «Миланом» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча «Фиорентины» на своем поле завершились ничейными результатами

«Фиорентина» проиграла «Лацио» четыре из шести последних поединков

Прогноз

Матч вероятнее всего будет примерно равный и мы предполагаем, что каждая из команд сумеет отличиться забитым мячом. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8.