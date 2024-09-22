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«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.09.2024)

22 сентября 2024, 00:23
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Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25

Италия. Серия А 2024/2025
Фиорентина
Лацио
ПроигрышНичьяНичьяНичья
2 : 1
завершен
22 сентября 2024, 13:30
воскресенье
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» еще не выигрывала в основное время в нынешнем сезоне официальные матчи и команде нужны изменения. На данный момент клуб из Флоренции занимает лишь 15 место с тремя баллами и в домашней игре с «Лацио» постарается добыть первую победу, хотя соперник для этого не самый подходящий. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» проиграла на выезде «Аталанте» (2:3), а ранее сыграла вничью с «Монцой» (2:2).

«Лацио» выступает более удачно и за четыре тура набрал семь очков, хотя мог добиться еще лучшего результата. Матчи во Флоренции с местной командой всегда проходят очень сложно, но здесь у гостей возможно появится шанс набрать три очка, если «Фиорентина» снова будет выглядеть неуверенно. В прошлом туре «Лацио» на своем поле одолел «Верону» (2:1), а ранее поделил очки с «Миланом» (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних матча «Фиорентины» на своем поле завершились ничейными результатами
  • «Фиорентина» проиграла «Лацио» четыре из шести последних поединков

Прогноз

Матч вероятнее всего будет примерно равный и мы предполагаем, что каждая из команд сумеет отличиться забитым мячом. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8.

Все комментарии
gf5ky4cdjh93
gf5ky4cdjh93
22 сентября в 07:48
Матч состоится во Флоренции, где «Фиорентина» традиционно играет неуверенно. Однако гости могут воспользоваться этим и показать свою лучшую игру.
Варвар7
Варвар7
22 сентября в 00:42
Команды должны по крайней мере обменятся голами - ОЗ .
Гость
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