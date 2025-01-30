ФКСБ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 14:25

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.6. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 5.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.77. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

ФКСБ набрал 14 баллов за семь туров, что является хорошим результатом для румынской команды. Она занимает восьмое место, и чтобы остаться в топ-8 нужно одержать победу с «Манчестер Юнайтед», который опережает ее на один пункт. В случае ничейного результата все решаться будет по исходам параллельных матчей. Два последних матча ФКСБ завершились победами над «УТА Арад» (1:0) и «Карабахом» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» в последнее время стали играть успешнее, а в Лиге Европы у команды нет проблем вовсе. «Красные дьяволы» располагаются на четвертом месте с 15 баллами и не намерены сдавать позиции. В поединке с ФКСБ гостей устроит и ничейный результат, чтобы остаться в топ-8. В прошлой игре «Манчестер Юнайтед» добился победы на выезде с «Фулхэмом» (1:0), а ранее одолел в Лиге Европы «Рейнджерс» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей ФКСБ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Манчестер Юнайтед» выиграл три из десяти последних поединков в основное время

«Красные дьяволы» забивали в восьми из десяти последних выездных встречах

Прогноз

Обе команды рассчитывают, что смогут победить, поэтому стоит ожидать примерно равного поединка. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мостбет.