Грузия – Португалия. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

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вчера, 18:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Сделать ставку на лидера группы можно за 1.37. Победа сборной Грузии оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Сборная Грузии смогла заработать один балл в двух турах и вряд ли серьезно рассчитывает на выход из группы, учитывая, что третий тур ей предстоит сыграть с командой Португалии. Тем не менее, выступления коллектива как дебютанта уже можно назвать очень успешным. У команды будет шанс побороться с одной из сильнейший сборных мира, что даст огромный опыт грузинским футболистам. Два последних поединка Грузии завершились поражением от Турции (1:3) и ничьей с Чехией (1:1).

Сборная Португалии смогла набрать шесть очков в двух турах и уже обеспечила себе место в плей-офф. Таким образом в третьей игре с Грузией тренерский штаб вполне может выпустить несколько резервных игроков. Тем не менее, это вряд ли облегчит судьбу соперника, ведь каждый игрок хочет доказать свою надобность. Два последних поединка Португалии завершились победой над Чехией (2:1) и Турцией (3:0).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют»

Португалия выиграла восемь из десяти последних поединков при двух поражениях

Португалия единственный матч у Грузии со счетом (2:0)

Прогноз

Португалия в любом составе обязана обыгрывать своего соперника и набирать максимум очков в группе, чтобы уверенно подойти к 1/8 финала. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии в первом тайме по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.