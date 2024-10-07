Италия – Бельгия. Прогноз на матч Лиги Наций (10.10.2024)

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вчера, 21:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Пари. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55, а победа Украины принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

Сборная Италии отлично стартовала в новом розыгрыше и набрала максимальное количество баллов за два тура. Коллектив очень хочет побороться за победу в турнире и имеет для этого все возможности. Победа над Бельгией фактически оставит соперника за бортом борьбы за первое место, ведь догнать итальянцев будет практически невозможно. Два последних матча сборной Италии завершились победами над Францией (3:1) и Израилем (2:1).

Сборная Бельгии набрала три очка в шести турах, но одолела главного аутсайдера группы, поэтому положение у команды не самое завидное. Чтобы претендовать на первое место в квартете коллективу важно выиграть все оставшиеся матчи и надеяться на осечки конкурентов в параллельных играх. Два последних матча Бельгии завершились победой над Израилем (3:1) и выездным поражением с Францией (0:2).

Информация для ставок

Бельгия не может выиграть уже пять поединков подряд на выезде

Сборная Италии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч вряд ли станет результативным, ведь оба коллектива будут играть с большой оглядкой на оборону. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Пари.