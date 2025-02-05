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«Комо» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (7.02.2025)

сегодня, 10:05
Ювентус

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4, а победа «Комо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

Италия. Серия А 2024/2025
Комо
Ювентус
ПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышНичья
- : -
07 февраля 2025, 22:45
пятница
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 3.80 3.40 2.00
Мелбет 3.90 3.40 2.06

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Комо» не является аутсайдером Серии А и это заслуга всех сотрудников клуба, которые пытаются сделать середняка Серии А из новичка. Тем не менее, коллектив находится на 15 месте с 22 баллами и совсем близко располагается зона вылета, поэтому набирать очки необходимо постоянно. Два последних матча «Комо» завершились обидными поражениями при неплохой игре от «Болоньи» (0:2) и «Аталанты» (1:2).

«Ювентус» проводит не самый сильный сезон, хотя и находится в первой пятерке команд. Коллектив располагается на пятом месте с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В поединках подобных этому, «старая синьора» обязана набирать очки, ведь потом их может не хватить в конце сезона, где будет ожесточенная борьба за место в Лиге чемпионов. В прошлой игре «Ювентус» не оставил шансов «Эмполи» в Серии А (4:1), а в Лиге чемпионов безвольно проиграл на своем поле «Бенфике» (0:2).

Информация для ставок

  • «Комо» проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате Италии
  • «Ювентус» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Комо» сможет отобрать очки у «Ювентуса», но на победу вряд ли хватит сил у хозяев. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на ничью по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.77 2.05
Мелбет 2.45 1.58 1.78 2.08 1.42 2.95
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:10
Верю в хозяев и гол от них... ИТБ1 (0,5)
Гость
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