«Комо» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (7.02.2025)

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сегодня, 10:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4, а победа «Комо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Комо» не является аутсайдером Серии А и это заслуга всех сотрудников клуба, которые пытаются сделать середняка Серии А из новичка. Тем не менее, коллектив находится на 15 месте с 22 баллами и совсем близко располагается зона вылета, поэтому набирать очки необходимо постоянно. Два последних матча «Комо» завершились обидными поражениями при неплохой игре от «Болоньи» (0:2) и «Аталанты» (1:2).

«Ювентус» проводит не самый сильный сезон, хотя и находится в первой пятерке команд. Коллектив располагается на пятом месте с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В поединках подобных этому, «старая синьора» обязана набирать очки, ведь потом их может не хватить в конце сезона, где будет ожесточенная борьба за место в Лиге чемпионов. В прошлой игре «Ювентус» не оставил шансов «Эмполи» в Серии А (4:1), а в Лиге чемпионов безвольно проиграл на своем поле «Бенфике» (0:2).

Информация для ставок

«Комо» проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате Италии

«Ювентус» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд

Два из трех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Комо» сможет отобрать очки у «Ювентуса», но на победу вряд ли хватит сил у хозяев. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на ничью по коэффициенту 3.4.