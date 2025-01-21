«Монако» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

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сегодня, 07:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.65. Поставить на «Астон Виллу» можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Монако» на данный идет на четвертом месте в Лиге 1 с набранным 31 пунктом и уже 15 баллов проигрывает лидеру ПСЖ . В Лиге чемпионов дела также обстоят непросто, ведь 10 очков и текущее 16 место еще не гарантируют команде место в плей-офф. В случае победы над непростой «Астон Виллой» хозяева практически обеспечат себе место в продолжении турнира. В прошлой игре «Монако» проиграл «Монпелье» (1:2).

«Астон Вилла» остается в первой восьмерке Лиги чемпионов и делает все, чтобы оттуда не вылететь. Сейчас команда располагается на пятом месте с 13 баллами, но конкуренция очень высокая и потеря очков точно понизит коллектив на несколько мест в таблице. Победа, как в случае и с «Монако» практически гарантирует клубу высокое место. Два последних поединка «Астон Виллы» завершились ничьей с «Арсеналом» (2:2) и победой над «Эвертоном» (1:0).

Информация для ставок

«Монако» проиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Астон Вилла» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Ранее коллективы не встречались между собой в официальных или товарищеских встречаж

Прогноз

«Монако» играет на своем поле и как минимум обязан набирать здесь очки. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.57.