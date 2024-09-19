«Монако» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Монако» любой игрок может по коэффициенту 4.4. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мостбет можно по 4.3.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.
Форма команд
«Монако» уверенно начал сезон в Лиге 1 и намерен бороться с «ПСЖ» за чемпионство. Кроме того, коллектив собирается «выстрелить» и в Лиге чемпионов, а первый домашний матч с «Барселоной» только придает мотивации футболистам из одноименного княжества. Тем не мене, любые набранные баллы с «Барселоной» будут хорошим результатом. В прошлом туре Лиги 1 «Монако» не оставил шансов «Осеру» (3:0), а ранее упустил домашнюю победу с «Лансом» (1:1).
«Барселона» идет без потерь очков в чемпионате Испании, а Ханси Флик понемногу начинается нравится каталонским болельщикам. Не менее важным показателем является и Лига чемпионов, где гости постараются добиться победного результата, но сделать это будет сложно, учитывая хорошую форму соперника. В двух последних матчах «Барселона» разгромила на выезде «Жирону» (4:1), а ранее забила семь безответных мячей «Вальядолиду».
Информация для ставок
- «Монако» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» выиграла восемь из десяти выездных встреч во всех турнирах
- «Монако» выиграл недавнюю товарищескую встречу у «Барселоны» (3:0)
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, а команды обменяются минимум по одному мячу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мостбет.