«Монако» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

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сегодня, 01:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Монако» любой игрок может по коэффициенту 4.4. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мостбет можно по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Монако» уверенно начал сезон в Лиге 1 и намерен бороться с « ПСЖ » за чемпионство. Кроме того, коллектив собирается «выстрелить» и в Лиге чемпионов, а первый домашний матч с «Барселоной» только придает мотивации футболистам из одноименного княжества. Тем не мене, любые набранные баллы с «Барселоной» будут хорошим результатом. В прошлом туре Лиги 1 «Монако» не оставил шансов «Осеру» (3:0), а ранее упустил домашнюю победу с «Лансом» (1:1).

«Барселона» идет без потерь очков в чемпионате Испании, а Ханси Флик понемногу начинается нравится каталонским болельщикам. Не менее важным показателем является и Лига чемпионов, где гости постараются добиться победного результата, но сделать это будет сложно, учитывая хорошую форму соперника. В двух последних матчах «Барселона» разгромила на выезде «Жирону» (4:1), а ранее забила семь безответных мячей «Вальядолиду».

Информация для ставок

«Монако» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла восемь из десяти выездных встреч во всех турнирах

«Монако» выиграл недавнюю товарищескую встречу у «Барселоны» (3:0)

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а команды обменяются минимум по одному мячу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мостбет.