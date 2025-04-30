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«Ноттингем Форест» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (1.05.2025)

сегодня, 19:00
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ноттингем Форест». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Брентфорда» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.14 3.64 3.42
Pari 2.15 3.65 3.35

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ноттингем Форест» борется за высокие места и на данный момент идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Команда располагается на шестом месте с 60 баллами, но за счет игры в запасе может обойти сразу трех соперников в случае победы в игре с «Брентфордом». Два последних матча «лесников» завершились поражением от «Манчестер Сити» (0:2) и успехом на выезде с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Брентфорд» идет в середине турнирной таблицы и занимает 11 место с 46 баллами, но слишком высоко подняться уже не сможет, поэтому доигрывает сезон без серьезных целей. В выездной игре с «лесниками», гости не собираются сдаваться на милость победителю, однако и идти в рискованные стыки в конце сезона вряд ли намерены. Два последних матча «Брентфорда» завершились победой над «Брайтоном» (4:2) и ничьей на выезде с «Арсеналом» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре последних матча «Ноттингем Форест» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Брентфорд» выиграл два из пяти последних матчей с «лесниками» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что хозяевам больше нужны очки и в этой встрече они будут играть первым номером. Рекомендуем поверить в «Ноттингем Форест» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.35 2.12 1.78 1.67 2.30
Pari 2.08 1.77
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