«Пари НН» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (20.07.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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0 : 3
завершен
20 июля 2025, 15:30
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13 место, с 27 заработанными очками. Такое положение команды заставило играть стыковые матчи, чтобы остаться в РПЛ. Разница мячей была отрицательная, 27 забитых, и 54 пропущенных. Две последние игры «Пари НН» завершились победой над «Сочи» (1:0), и поражением от «КАМАЗа» (1:3).
«Краснодар» в прошлом сезоне впервые забрал чемпионство, обойдя «Зенит». От клуба в этом сезоне, по словам главного тренера, стоит ожидать больших результатов, они планируют побороться за все трофеи. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Ростовом» (4:2), и поражением от «ЦСКА» (0:1)
Информация для ставок
- «Пари НН» проиграл четыре из десяти последних встреч
- «Краснодар» выиграл семь из десяти игр
- Четыре из пяти последних матчей «Краснодара» завершились с тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Чемпион России постарается уверенно стартовать и добиться важной выездной победы. Предлагаем сделать ставку на победу «Краснодара» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.