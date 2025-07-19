«Пари НН» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (20.07.2025)

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19 июля 2025, 13:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13 место, с 27 заработанными очками. Такое положение команды заставило играть стыковые матчи, чтобы остаться в РПЛ . Разница мячей была отрицательная, 27 забитых, и 54 пропущенных. Две последние игры «Пари НН» завершились победой над «Сочи» (1:0), и поражением от «КАМАЗа» (1:3).

«Краснодар» в прошлом сезоне впервые забрал чемпионство, обойдя «Зенит». От клуба в этом сезоне, по словам главного тренера, стоит ожидать больших результатов, они планируют побороться за все трофеи. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Ростовом» (4:2), и поражением от « ЦСКА » (0:1)

Информация для ставок

«Пари НН» проиграл четыре из десяти последних встреч

«Краснодар» выиграл семь из десяти игр

Четыре из пяти последних матчей «Краснодара» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Чемпион России постарается уверенно стартовать и добиться важной выездной победы. Предлагаем сделать ставку на победу «Краснодара» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.