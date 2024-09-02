Португалия – Хорватия. Прогноз матча Лиги наций (05.09.2024)

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02 сентября 2024, 09:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Успех Португалии оценивается за 7, а на ничью можно поставить по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.87. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.

Форма команд

Португалия относительно неплохо выступила на ЧЕ 2024 и вылетела в четвертьфинале турнира. Сборная пополняется молодыми игроками и обновляется, однако остается на высоком уровне. В домашней игре с командой Хорватии хозяева являются фаворитами, но недооценивать соперника нельзя, даже если он не в лучшей форме. В прошлой игре Португалия по пенальти проиграла Франции (0:1), а ранее с помощью пенальти прошла Словению в предыдущем раунде (1:0).

Сборная Хорватии провалила Евро 2024 и не вышла из группы, что разочаровало болельщиков. Сейчас коллективу нужна перезагрузка и Лига Наций может быть хорошим вариантом для этого. В выездной встрече с Португалией, хорватские футболисты постараются максимально исключить огрехи в обороне и добиться хотя бы ничьей. Два последних матча Хорватии закончились ничьими с Италией (1:1) и Албанией (2:2).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла шесть из десяти последних матчей при трех поражениях

Хорватия проиграла только три из десяти последних выездных встреч

Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Португалия обязана побеждать своего соперника и сразу обозначить свое лидерство в группе. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мостбет.