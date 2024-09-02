Португалия – Хорватия. Прогноз матча Лиги наций (05.09.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Успех Португалии оценивается за 7, а на ничью можно поставить по коэффициенту 3.5.
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2 : 1
завершен
05 сентября 2024, 21:45
четверг
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.87. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.
Форма команд
Португалия относительно неплохо выступила на ЧЕ 2024 и вылетела в четвертьфинале турнира. Сборная пополняется молодыми игроками и обновляется, однако остается на высоком уровне. В домашней игре с командой Хорватии хозяева являются фаворитами, но недооценивать соперника нельзя, даже если он не в лучшей форме. В прошлой игре Португалия по пенальти проиграла Франции (0:1), а ранее с помощью пенальти прошла Словению в предыдущем раунде (1:0).
Сборная Хорватии провалила Евро 2024 и не вышла из группы, что разочаровало болельщиков. Сейчас коллективу нужна перезагрузка и Лига Наций может быть хорошим вариантом для этого. В выездной встрече с Португалией, хорватские футболисты постараются максимально исключить огрехи в обороне и добиться хотя бы ничьей. Два последних матча Хорватии закончились ничьими с Италией (1:1) и Албанией (2:2).
Информация для ставок
- Сборная Португалии выиграла шесть из десяти последних матчей при трех поражениях
- Хорватия проиграла только три из десяти последних выездных встреч
- Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Португалия обязана побеждать своего соперника и сразу обозначить свое лидерство в группе. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мостбет.