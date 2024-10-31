«Рома» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (31.10.2024)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по 3.7.
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1 : 0
завершен
вчера, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Рома» переживает очень непростой период и почти не выигрывает. В чемпионате Италии столичный клуб опустился уже на 12 место с 10 баллами и отстает от нынешнего человека на четыре пункта. Потеря очков в игре с «Торино» еще больше может усугубить ситуацию, поэтому хозяева настроены только на победу. Два последних матча «Ромы» завершились разгромным поражением от «Фиорентины» (1:5) и победой в Лиге Европы с «Динамо» Киев (1:0).
«Торино» прервал в прошлом туре серию поражений из четырех поединков подряд и пытается вернуться в группу лидеров, в которой был в самом начале сезона. Коллектив на данный момент занимает девятое место с 14 баллами и рассчитывает воспользоваться неуверенной игрой клуба из Рима. Два последних матча «Торино» завершились минимальной победой над «Комо» (1:0) и поражением с «Кальяри» (2:3).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились поражениями
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива много проигрывают и рассчитывают на предстоящую игру, как на возможность набрать три очка. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Ромы» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.