«Рома» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (31.10.2024)

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вчера, 21:28

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Рома» переживает очень непростой период и почти не выигрывает. В чемпионате Италии столичный клуб опустился уже на 12 место с 10 баллами и отстает от нынешнего человека на четыре пункта. Потеря очков в игре с «Торино» еще больше может усугубить ситуацию, поэтому хозяева настроены только на победу. Два последних матча «Ромы» завершились разгромным поражением от «Фиорентины» (1:5) и победой в Лиге Европы с «Динамо» Киев (1:0).

«Торино» прервал в прошлом туре серию поражений из четырех поединков подряд и пытается вернуться в группу лидеров, в которой был в самом начале сезона. Коллектив на данный момент занимает девятое место с 14 баллами и рассчитывает воспользоваться неуверенной игрой клуба из Рима. Два последних матча «Торино» завершились минимальной победой над «Комо» (1:0) и поражением с «Кальяри» (2:3).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились поражениями

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива много проигрывают и рассчитывают на предстоящую игру, как на возможность набрать три очка. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Ромы» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.