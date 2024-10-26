«Ростов» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (26.10.2024)

1729951044

26 октября 2024, 16:57

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.73. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ростов» переживает сложный период, но за счет ранее набранных баллов чувствует себя относительно неплохо. Команда располагается на восьмом месте с 13 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Если хозяева обыграют одного из аутсайдеров РПЛ , то получат хороший шанс сократить отставание от прямых конкурентов. Два последних поединка «Ростова» завершились поражением от «Локомотива» по пенальти в рамках кубка страны (2:3) и ничейным результатом с «Пари НН» (1:1).

«Ахмат» неплохо выглядел в матче кубка с ЦСКА (0:1) вполне неплохо, однако результат остался прежним. Клуб из Грозного вполне заслуженно на данный момент. В активе клуба всего шесть очков и последнее место в таблице. Любые набранные баллы пойдут команде на пользу, поэтому футболисты приложат все усилия, чтобы не уехать с нулем баллов. Два последних матча «Ахмата» в чемпионате завершились поражением от «Факела» (2:3) и «Рубина» (0:2).

Информация для ставок

Обе команды проиграли по четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Три последних выездных поединка «Ахмата» завершились поражениями и исходом «обе забьют — нет»

«Ростов» выиграл четыре из пяти последних матчей с клубом из Грозного

Прогноз

Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.77.