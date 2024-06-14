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Словения — Дания — прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

вчера, 12:25
Дания

Ставки букмекеров

  • На победу Словении — 5.08

  • Триумф Дании — 1.82

  • Ничья — 3.72

  • Тотал больше 3.5 — 3.8

  • Тотал меньше 3.5

Форма команд

У Словении последние пять матчей товарищеские, последний из которых был с болгарской сборной и закончился вничью с результатом 1:1. Последняя встреча завершившаяся триумфом произошла 4-го июня против Армении, со счетом 2:1.

У Дании последний матч был с норвежской сборной и завершился триумфом первой со счетом 3:1. Последний же проигрыш произошел на прошлом чемпионате Европы. На этот раз соперником датчан была Северная Ирландия встреча закончилась с результатом 2:0

Информация для ставок

  • У Дании на данный момент наблюдается серия из трех триумфов.

  • Словения выиграла три из пяти последних матчей.

  • Датчане не проиграли ни одного междусобойчика.

Прогноз

Последний встреча сборных закончилась поражением Словении. Рекомендуемая позиция для ставки в БК Pinnacle — триумф Дании с коэффициентом 1.82.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:18
Дания на бумаге фаворит этой встречи, но Словены забьют свой гол.
5s3v8gcqvy7s
5s3v8gcqvy7s
вчера в 12:32
Матч между сборными Словении и Дании обещает быть интересным. Обе команды находятся в хорошей форме и имеют опытных игроков.
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