Словения — Дания — прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

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вчера, 12:25

Ставки букмекеров

Форма команд

У Словении последние пять матчей товарищеские, последний из которых был с болгарской сборной и закончился вничью с результатом 1:1. Последняя встреча завершившаяся триумфом произошла 4-го июня против Армении, со счетом 2:1.

У Дании последний матч был с норвежской сборной и завершился триумфом первой со счетом 3:1. Последний же проигрыш произошел на прошлом чемпионате Европы. На этот раз соперником датчан была Северная Ирландия встреча закончилась с результатом 2:0

Информация для ставок

У Дании на данный момент наблюдается серия из трех триумфов.

Словения выиграла три из пяти последних матчей.

Датчане не проиграли ни одного междусобойчика.

Прогноз

Последний встреча сборных закончилась поражением Словении. Рекомендуемая позиция для ставки в БК Pinnacle — триумф Дании с коэффициентом 1.82.