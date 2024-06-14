Словения — Дания — прогноз на матч чемпионата Европы (16.06.2024)

Ставки букмекеров
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На победу Словении — 5.08- : -завтра, 19:00
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Триумф Дании — 1.82
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Ничья — 3.72
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Тотал больше 3.5 — 3.8
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Тотал меньше 3.5
Форма команд
У Словении последние пять матчей товарищеские, последний из которых был с болгарской сборной и закончился вничью с результатом 1:1. Последняя встреча завершившаяся триумфом произошла 4-го июня против Армении, со счетом 2:1.
У Дании последний матч был с норвежской сборной и завершился триумфом первой со счетом 3:1. Последний же проигрыш произошел на прошлом чемпионате Европы. На этот раз соперником датчан была Северная Ирландия встреча закончилась с результатом 2:0
Информация для ставок
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У Дании на данный момент наблюдается серия из трех триумфов.
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Словения выиграла три из пяти последних матчей.
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Датчане не проиграли ни одного междусобойчика.
Прогноз
Последний встреча сборных закончилась поражением Словении. Рекомендуемая позиция для ставки в БК Pinnacle — триумф Дании с коэффициентом 1.82.