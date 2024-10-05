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«Зенит» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (5.10.2024)

05 октября 2024, 12:50
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.2. Рискнуть на триумф гостей можно по 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.

Россия. Премьер-Лига 2024/2025
Зенит
Оренбург
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышНичья
1 : 0
завершен
05 октября 2024, 16:30
суббота
ПроигрышНичьяПроигрышНичьяПроигрыш

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Поражение «Зенита» от прямого конкурента привело к потере лидерства и теперь питерский клуб располагается на третьем месте с 23 баллами. Команда отстает на один пункт от двух лидеров и надеется вернуться на первую строчку как можно скорее, но для этого нельзя терять очки в подобных поединках. В кубке России «Зенит» не оставил шансов «Акрону» (5:1), а в чемпионате на выезде уступили «Краснодару» (0:2).

«Оренбург» очень давно не выигрывает и это очень расстраивает как болельщиков, так и руководство. Коллектив занимает 14 место с семью баллами и на один пункт опережает последнее место в турнирной таблице. В игре с «Зенитом» гости могут рассчитывать только на чудо, которое иногда случается. В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:2) в кубке, а ранее уступил «Пари НН» (1:2).

Информация для ставок

  • «Зенит» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Оренбург» проиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.67.

Все комментарии
shlomo
shlomo
05 октября в 13:35
Испанский наставник гостей Деограсия наконец уволен, многие болельщики восприняли это положительно, но пока нет информации о том что клуб официально возглавит Слишкович. Готовит Оренбург Ильшат Айткулов. Эмоционально возможно это как-то встряхнет команду и принесет хоть какой-то результат. В виде не разгромного поражения, но не более.
Гость
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