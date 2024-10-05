«Зенит» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (5.10.2024)

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05 октября 2024, 12:50

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.2. Рискнуть на триумф гостей можно по 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Поражение «Зенита» от прямого конкурента привело к потере лидерства и теперь питерский клуб располагается на третьем месте с 23 баллами. Команда отстает на один пункт от двух лидеров и надеется вернуться на первую строчку как можно скорее, но для этого нельзя терять очки в подобных поединках. В кубке России «Зенит» не оставил шансов «Акрону» (5:1), а в чемпионате на выезде уступили «Краснодару» (0:2).

«Оренбург» очень давно не выигрывает и это очень расстраивает как болельщиков, так и руководство. Коллектив занимает 14 место с семью баллами и на один пункт опережает последнее место в турнирной таблице. В игре с «Зенитом» гости могут рассчитывать только на чудо, которое иногда случается. В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:2) в кубке, а ранее уступил «Пари НН» (1:2).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» проиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.67.