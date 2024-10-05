«Зенит» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (5.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.2. Рискнуть на триумф гостей можно по 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.
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1 : 0
завершен
05 октября 2024, 16:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.
Форма команд
Поражение «Зенита» от прямого конкурента привело к потере лидерства и теперь питерский клуб располагается на третьем месте с 23 баллами. Команда отстает на один пункт от двух лидеров и надеется вернуться на первую строчку как можно скорее, но для этого нельзя терять очки в подобных поединках. В кубке России «Зенит» не оставил шансов «Акрону» (5:1), а в чемпионате на выезде уступили «Краснодару» (0:2).
«Оренбург» очень давно не выигрывает и это очень расстраивает как болельщиков, так и руководство. Коллектив занимает 14 место с семью баллами и на один пункт опережает последнее место в турнирной таблице. В игре с «Зенитом» гости могут рассчитывать только на чудо, которое иногда случается. В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Локомотиву» (1:2) в кубке, а ранее уступил «Пари НН» (1:2).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.67.