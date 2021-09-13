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«Тондела» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.09.2021)

13 сентября 2021, 15:37

В заключительном поединке пятого тура чемпионата Португалии «Тондела» на домашней арене сыграет против «Эшторила». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 13 сентября 2021 года.

Португалия. Примейра 2021/2022
Тондела
Эшторил
1 : 2
завершен
13 сентября 2021, 23:15
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.923.412.55
Фонбет 2.95 3.30 2.40
Мелбет 3.30 3.36 2.32
1XBET 3.07 3.36 2.36

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры не определяют фаворита, отдавая лишь минимальное предпочтение гостям. Ставки на победу «Тонделы» идут по коэффициенту 2.94, ничья идёт по коэффициенту 3.32, а победа «Эшторила» — по коэффициенту 2.45.

Форма команд

Футболисты «Тонделы» показали плохие результаты после стартовой победы над «Санта-Кларой» (3:0). Затем команда последовательно проиграла «Визеле» (1:2), «Портимоненсе» (0:3) и «Бенфике» (1:2), обосновавшись на 14-м месте в турнирной таблице португальской лиги.

«Эшторил» удачно выступает после возвращения в элитный дивизион Португалии. На счету команды десять очков, что дает ей возможность делить вторую позицию рейтинга с «Порту» и «Спортингом». Три победы «Эшторил» оформил в играх против «Ароки» (2:0), «Пасуш де Феррейры» (3:1) и «Маритиму» (2:1), а в противостоянии с «Гимарайншем» была зафиксирована сухая ничья (0:0).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых матчах «Тонделы» в лиге прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Тондела» проиграла 6 из 7 предыдущих поединков в лиге
  • «Эшторил» выиграл 3 последних гостевых матча на поле «Тонделы»

Прогноз

Разместить ставку на победу «Эшторила» с нулевой форой букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.79. Гости демонстрируют отличные результаты в чемпионате, а «Тондела» стабильно уступает сопернику на своем поле.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.58 1.79 2.11
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 4.03 1.26
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u5gx7cjuvceh
u5gx7cjuvceh
13 сентября в 17:42
Футбольный клуб Эшторил одержит победу.
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