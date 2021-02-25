«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии A (26.02.2021)

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сегодня, 09:58

В 24-м туре чемпионата Италии очную встречу проведут «Торино» и «Сассуоло». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 26 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Сассуоло». Ставку на победу гостей в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.25. Шансы «Торино» одержать победу оцениваются котировкой 3.62, а ничья доступна с отметкой 3.38.

Что касается результативности матча, то здесь букмекеры небольшое предпочтение отдают «верховому» исходу. Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются за 1.86, меньше – 2.09.

Форма команд

«Торино» смог несколько улучшить свои позиции, оторвавшись от зоны вылета на пять зачетных пунктов. Клуб из Турина идет на серии из шести матчей без поражений, но в пяти из них он делил очки со своими соперниками.

Долгожданная победа «быков» случилась в прошлом туре, когда они с минимальным счетом обыграли в гостях «Кальяри».

«Сассуоло» заметно сбавил обороты. В первом круге «зелено-черные» показывали стабильные результаты, и даже находились в зоне еврокубков. Прервать череду неудач команде удалось 14 февраля, когда она в гостях сломила сопротивление «Кротоне» (2:1). В прошлом туре клуб разделил очки дома с «Болоньей» (1:1), сохранив за собой восьмую позицию в таблице Серии A.

Дебютная встреча оппонентов в проходящем чемпионате не определила, кто из них сильней. На поле «Сассуоло» команды забили по три гола, сыграв вничью (3:3).

Информация для ставок

«Торино» и «Сассуоло» обменивались голами в шести последних очных встречах

«Торино» забивал и пропускал голы в трех из пяти прошлых матчей на своем поле

Ставка на ОБЗ прошла в шести предыдущих матчах «Торино» в чемпионате

Прогноз

На данный момент «Торино» и «Сассуоло» решают разные задачи, но потенциал у этих команд приблизительно одинаковый. Берем ставку на «обе забьют – да» с котировкой 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

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