ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии A (26.02.2021)

сегодня, 09:58

В 24-м туре чемпионата Италии очную встречу проведут «Торино» и «Сассуоло». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 26 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.603.412.21
Fonbet 3.40 3.35 2.20
Мелбет 3.62 3.38 2.25
Лига ставок 3.45 3.30 2.20
Pin-up 3.50 3.30 2.22

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Сассуоло». Ставку на победу гостей в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.25. Шансы «Торино» одержать победу оцениваются котировкой 3.62, а ничья доступна с отметкой 3.38.

Что касается результативности матча, то здесь букмекеры небольшое предпочтение отдают «верховому» исходу. Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются за 1.86, меньше – 2.09.

Форма команд

«Торино» смог несколько улучшить свои позиции, оторвавшись от зоны вылета на пять зачетных пунктов. Клуб из Турина идет на серии из шести матчей без поражений, но в пяти из них он делил очки со своими соперниками.

Долгожданная победа «быков» случилась в прошлом туре, когда они с минимальным счетом обыграли в гостях «Кальяри».

«Сассуоло» заметно сбавил обороты. В первом круге «зелено-черные» показывали стабильные результаты, и даже находились в зоне еврокубков. Прервать череду неудач команде удалось 14 февраля, когда она в гостях сломила сопротивление «Кротоне» (2:1). В прошлом туре клуб разделил очки дома с «Болоньей» (1:1), сохранив за собой восьмую позицию в таблице Серии A.

Дебютная встреча оппонентов в проходящем чемпионате не определила, кто из них сильней. На поле «Сассуоло» команды забили по три гола, сыграв вничью (3:3).

Информация для ставок

  • «Торино» и «Сассуоло» обменивались голами в шести последних очных встречах
  • «Торино» забивал и пропускал голы в трех из пяти прошлых матчей на своем поле
  • Ставка на ОБЗ прошла в шести предыдущих матчах «Торино» в чемпионате

Прогноз

На данный момент «Торино» и «Сассуоло» решают разные задачи, но потенциал у этих команд приблизительно одинаковый. Берем ставку на «обе забьют – да» с котировкой 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ренн» — «Ницца».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.603.412.21
Fonbet 3.40 3.35 2.20
Мелбет 3.62 3.38 2.25
Лига ставок 3.45 3.30 2.20
Pin-up 3.50 3.30 2.22
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Торино (Турин)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100