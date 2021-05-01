«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2021)

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вчера, 23:39

«Тоттенхэм» без Жозе Моуриньо сыграет против «Шеффилда». Этот матч пройдет в рамках очередного тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.30. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Шеффилда» по коэффициенту 3.50.

Форма команд

«Тоттенхэм» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «шпор» 53 очка. В нынешнем сезоне у команды 15 побед, восемь ничьих и десять поражений. Команда забила 56 мячей и пропустила 38 голов. В последних играх «шпоры» играют не лучшим образом, несмотря на то, что регулярно набирают драгоценные очки. После увольнения одиозного португальца «шпоры» стали играть свободнее, без давления со стороны опытного тренера, но эта свобода не принесла им ничего хорошего.

«Шеффилд» замыкает турнирную таблицу с 17 баллами в активе. Эта команда является первой на вылет в Чемпионшип. В нынешнем сезоне «Шеффилд» выиграл пять поединков, дважды играл вничью и проиграл 26 игр. Всего в этом сезоне у клуба 18 забитых и 56 пропущенных мячей. В последних играх «Шеффилд» играет неплохо, но это не значит, что клуб регулярно набирает очки. Эта ситуация зеркальна с «Тоттенхэмом». «Шеффилд» совершенно точно покинет АПЛ , так как клуб не способен вести борьбу за выживание.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» забил девять мячей в последних пяти играх

● У «Тоттенхэма» всего одна победа в последних пяти матчах во всех турнирах

● «Шеффилд» выиграл два матча из последних десяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.05. «Шеффилд» забивает мало, но у «Тоттенхэма» в этом сезоне проблемы с обороной, забить такой защите не составляет труда.

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