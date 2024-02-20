«Тулуза» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 08:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Тулуза» неплохо выглядела в Португалии, но два назначенных пенальти в ее ворота привели к минимальному поражению (1:2). Тем не менее, команда полна оптимизма и настраивается побороться за выход в 1/8 финала Лиги Европы уже на своем стадионе, ведь один мяч всегда можно отыграть. В чемпионате Франции коллектив идет в середине турнирной таблицы, но в последнем туре обыграл на выезде «Монако» (2:1), до этого с тем же счетом уступил «Нанту» (1:2).

«Бенфика» борется за чемпионство в чемпионате Португалии и параллельно хочет добиться успеха в Лиге Европы, хотя выиграла первую игру с большим трудом. В матче с «Тулузой» на выезде, португальцам придется даже отбиваться на некоторых этапах матча, чтобы сохранить преимущество и пройти дальше, как многие предсказывали. В прошлом туре чемпионата «Бенфика» разгромила «Визелу» (6:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» выиграла два последних матча у «Тулузы»

Прогноз

«Бенфика» находится в хорошей форме, но вряд ли уйдет без пропущенного мяча. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.