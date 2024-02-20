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«Тулуза» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

вчера, 08:47
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

Лига Европы 2023/2024
Тулуза
Бенфика
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш
- : -
завтра, 20:45
1 - 2
Первый матч
Выигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Тулуза» неплохо выглядела в Португалии, но два назначенных пенальти в ее ворота привели к минимальному поражению (1:2). Тем не менее, команда полна оптимизма и настраивается побороться за выход в 1/8 финала Лиги Европы уже на своем стадионе, ведь один мяч всегда можно отыграть. В чемпионате Франции коллектив идет в середине турнирной таблицы, но в последнем туре обыграл на выезде «Монако» (2:1), до этого с тем же счетом уступил «Нанту» (1:2).

«Бенфика» борется за чемпионство в чемпионате Португалии и параллельно хочет добиться успеха в Лиге Европы, хотя выиграла первую игру с большим трудом. В матче с «Тулузой» на выезде, португальцам придется даже отбиваться на некоторых этапах матча, чтобы сохранить преимущество и пройти дальше, как многие предсказывали. В прошлом туре чемпионата «Бенфика» разгромила «Визелу» (6:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бенфика» выиграла два последних матча у «Тулузы»

Прогноз

«Бенфика» находится в хорошей форме, но вряд ли уйдет без пропущенного мяча. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:15
В 1-ом поединке Бенфика оказалась сильнее, и смогла победить 2:1, и это ставит Тулузу в такое положение, что команде просто придется идти ва-банк, чтобы восстановить как минимум разницу. Благо данный матч будет проходить на родной территории, где Тулуза в среднем реализует порядка 1.15 моментов. Ну а Бенфика даже на выезде редко дает слабину в атаке, и к примеру в среднем за такой поединок коллектив забивает 1.93 гола. Поэтому и в ответной встрече команд стоит ожидать ОЗ.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:01
Бенфика победит и обе команды забьют.
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