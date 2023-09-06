Турция – Армения. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (08.09.2023)

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сегодня, 13:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Турция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Армении оценивается за 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

Сборная Турции набрала девять очков в четырех стартовых турах квалификации и на данный момент возглавляет свою группу. Тем не менее, коллектив еще далеко не гарантировал себе место на чемпионате Европы, поэтому домашняя победа над армянскими футболистами будет очень важна для хозяев с турнирной точки зрения. Два последних матча сборной Турции завершились победами над Уэльсом (2:0) и Латвией (3:2).

Армения выиграла два из трех матчей на старте квалификации и сейчас располагается на втором месте с шестью пунктами. Коллектив уже проиграл Турции на своем поле, поэтому настраивается на очень тяжелое противостояние на стадионе соперника. Любые набранные очки здесь отчасти будут сенсацией, ведь букмекеры шансов гостям не дают совсем. В прошлом туре Армения вырвала победу у Латвии (2:1), а ранее крупно обыграла на выезде Уэльс (4:2).

Информация для ставок

Турция выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей Армении завершились исходом «обе забьют»

Сборная Армении проиграла все три матча за последнее время команде Турции

Прогноз

Турция является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду Армении и набрать важные три балла. Сделать ставку на победу сборной Хорватии в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.