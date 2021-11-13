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Турция — Гибралтар. Прогноз на матч квалификации на чемпионата мира (13.11.2021)

13 ноября 2021, 12:35

Девятый тур отбора на Чемпионат мира продолжается и в группе G, где нас ожидает игра сборных Турции и Гибралтара. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Турция
Гибралтар
6 : 0
завершен
13 ноября 2021, 20:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.01 35.00 60.00
Мелбет 1.01 33.00 71.00
1XBET 1.00 51.00 167.00
BetBoom 1.01 25.52 196.37

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этом поединке являются турки. Поставить на их победу с форой (-4.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. В случае невероятной победы Гибралтара зайдет и порадует коэффициент 95. Ничья в этом поединке оценивается по коэффициенту 27.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 4.5 и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Форма команд

Турция не оставляет надежды попасть на чемпионат мира, а потому продолжает вести упорную борьбу за путевку в плей-офф. Команда сейчас находится на третьем месте после восьми игр, имея в копилке 15 очков, отстает от Норвегии на два пункта. В минувшем туре коллектив на выезде преодолел сопротивление Латвии и минимально победил (2:1), а матчем ранее расписал ничью с Норвегией (1:1).

Гибралтар имеет неприятную безвыигрышную серию, которая длится с прошлого года. Прервать ее в этом поединке вряд ли получится, но коллектив не оставляет надежд взять хотя бы один бал в этой квалификации. Прошлые матчи закончились для команды разгромами, сначала от Черногории (0:3), а затем и от Нидерландов (0:6).

Информация для ставок

  • Турция выиграла всего один из четырех последних домашних матчей
  • Безвыигрышная серия Гибралтара насчитывает 13 поединков (три ничьи и десять поражений)
  • Гибралтар пропускает минимум три гола в девяти из десяти крайних встреч
  • Пять из шести последних игр с участием Турции завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет поединок с большим давлением за результат на домашнюю команду. Туркам нельзя терять очки в этой игре, и они, конечно, оставят все силы на футбольном поле, забьют несколько мячей и добудут три очка. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 4.5 Турции в БК Мелбет по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 6.90 1.10
1XBET 7.90 1.08
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Все комментарии
skxzr9a85524
skxzr9a85524
13 ноября в 19:37
Турция одержит победу.
shlomo
shlomo
13 ноября в 15:09
Гости не забьют
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