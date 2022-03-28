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Турция – Италия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 15:25
Турция

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Взять победу Италии можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет. Если победят хозяева, то зайдет коэффициент 3.79. Ничья в матче оценивается можно по коэффициенту 3.58.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 4.30 3.45 1.88
Мелбет 3.82 3.50 2.00
1XBET 3.82 3.50 2.00
BetBoom 4.20 3.35 1.93

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.84. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Турция провела поединок в рамках плей-офф раунда за возможность попасть на Чемпионат мира в Катар, но приехала в гости к Португалии и уступила со счетом (1:3). При счете (1:2) была отличная возможность сравнять счет, но Бурак Йылмаз не реализовал пенальти.

Италия принимала дома Северную Македонию и имея тотальное преимущество на протяжении всей игры не смогла поразить ворота соперника, при этом пропустила в компенсированное время дальний удар и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на ЧМ-2022.

Информация для ставок

  • Турция выиграла три из четырех последних поединков
  • У Италии всего одна победа в последних пяти играх
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Четыре последних матча с участием Турции закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Италия после провала в прошлой встрече будет очень мотивирована и сделает все возможное для достижения победы. Турция также желает порадовать своих болельщиков, а потому без боя не сдастся. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 1.78 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:16
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
9k4ynqfvcyvp
9k4ynqfvcyvp
вчера в 17:43
Италия одержит победу.
x3wjed8jrta9
x3wjed8jrta9
вчера в 17:42
Италия выиграет матч.
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