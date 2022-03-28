Турция – Италия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Взять победу Италии можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет. Если победят хозяева, то зайдет коэффициент 3.79. Ничья в матче оценивается можно по коэффициенту 3.58.
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сегодня, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.84. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.85.
Форма команд
Турция провела поединок в рамках плей-офф раунда за возможность попасть на Чемпионат мира в Катар, но приехала в гости к Португалии и уступила со счетом (1:3). При счете (1:2) была отличная возможность сравнять счет, но Бурак Йылмаз не реализовал пенальти.
Италия принимала дома Северную Македонию и имея тотальное преимущество на протяжении всей игры не смогла поразить ворота соперника, при этом пропустила в компенсированное время дальний удар и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на ЧМ-2022.
Информация для ставок
- Турция выиграла три из четырех последних поединков
- У Италии всего одна победа в последних пяти играх
- Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
- Четыре последних матча с участием Турции закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Италия после провала в прошлой встрече будет очень мотивирована и сделает все возможное для достижения победы. Турция также желает порадовать своих болельщиков, а потому без боя не сдастся. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.