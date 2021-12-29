«Фенербахче» — «Афьет Афьонспор». Прогноз на матч Кубка Турции (29.12.2021)

1640782576

29 декабря 2021, 15:56

На стадии 1/16 финала Кубка Турции «Фенербахче» на стадионе «Улкер» сыграет против «Афьонспора». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в том, что «Фенербахче» оформит победу в этой игре. Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.14. Заключить пари на ничью можно по котировке 8.00, а победа «Афьонспора» идёт по коэффициенту 15.75.

Если же рассматривать линию голов, то в ней с солидным преимуществом идут ставки на верховой исход. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

26 декабря футболистам «Фенербахче» удалось прервать серию без побед, которая затянулась на четыре матча во всех турнирах. Клуб из Стамбула на домашней арене обыграл «Йени Малатьяспор» (2:0), поднявшись на четвертое место в турнирной таблице. Прежде «Фенербахче» дважды кряду сыграл вничью в чемпионате, а также проиграл «Газиантепу» (2:3) в гостевом противостоянии, а на предыдущем этапе кубкового турнира команда не выступала за счет высокого рейтинга.

«Афьонспор», выступающий во второй лиге, прошел уже два этапа Кубка Турции. На стадии 1/32 финала команда обыграла в гостях «Истанбулспор» (3:2). Также клуб последовательно одержал пять побед в чемпионате, что позволило ему подняться на третье место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Фенербахче» забивал минимум 2 гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

В 3 прошлых гостевых матчах «Афьонспора» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Фенербахче» не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

Прогноз

Даже с ротацией состава «Фенербахче» будет существенно превосходить в классе «Афьонспор», который пройдет проверку на прочность в Стамбуле. Учитывая фактор домашней арены для хозяев, предлагаем ставку на фору (-1,5) гола в пользу «Фенербахче» по коэффициенту 1.46 в букмекерской конторе Фонбет.