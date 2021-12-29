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«Фенербахче» — «Афьет Афьонспор». Прогноз на матч Кубка Турции (29.12.2021)

29 декабря 2021, 15:56
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На стадии 1/16 финала Кубка Турции «Фенербахче» на стадионе «Улкер» сыграет против «Афьонспора». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Турция. Кубок Турции 2021/2022
Фенербахче
Афьет Афьонспор
2 : 0
завершен в доп. время
29 декабря 2021, 21:00
среда
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в том, что «Фенербахче» оформит победу в этой игре. Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.14. Заключить пари на ничью можно по котировке 8.00, а победа «Афьонспора» идёт по коэффициенту 15.75.

Если же рассматривать линию голов, то в ней с солидным преимуществом идут ставки на верховой исход. Поставить на ТБ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

26 декабря футболистам «Фенербахче» удалось прервать серию без побед, которая затянулась на четыре матча во всех турнирах. Клуб из Стамбула на домашней арене обыграл «Йени Малатьяспор» (2:0), поднявшись на четвертое место в турнирной таблице. Прежде «Фенербахче» дважды кряду сыграл вничью в чемпионате, а также проиграл «Газиантепу» (2:3) в гостевом противостоянии, а на предыдущем этапе кубкового турнира команда не выступала за счет высокого рейтинга.

«Афьонспор», выступающий во второй лиге, прошел уже два этапа Кубка Турции. На стадии 1/32 финала команда обыграла в гостях «Истанбулспор» (3:2). Также клуб последовательно одержал пять побед в чемпионате, что позволило ему подняться на третье место в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Фенербахче» забивал минимум 2 гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • В 3 прошлых гостевых матчах «Афьонспора» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Фенербахче» не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

Прогноз

Даже с ротацией состава «Фенербахче» будет существенно превосходить в классе «Афьонспор», который пройдет проверку на прочность в Стамбуле. Учитывая фактор домашней арены для хозяев, предлагаем ставку на фору (-1,5) гола в пользу «Фенербахче» по коэффициенту 1.46 в букмекерской конторе Фонбет.

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shlomo
shlomo
29 декабря 2021 в 17:07
Хозяева выиграют этот матч
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