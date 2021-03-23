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Турция — Нидерланды. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 23:18

Первый тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Турции сыграет на своем поле с Нидерландами. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.543.701.83
Лига Ставок 4.50 3.70 1.82
Фонбет 4.60 3.70 1.80
Мелбет 4.74 3.74 1.86
Pin-Up.ru 4.75 3.75 1.82

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.77. Поверить в успех хозяев можно за 4.7. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 1.88. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.99.

Форма команд

Сборные европейских стран только начинают свой путь в квалификации на чемпионат мира, судить об их форме можно только по результатам матчей Лиги Наций в ноябре 2020 года. Сборная Турции является крепкой командой, которая имеет цель отобраться на грядущий турнир, который пройдет в 2022 году. Последними матчами команды стали домашняя победа над Россией (3:2) и выездное поражение от Венгрии (0:2).

Нидерланды являются фаворитами всех турниров, где они принимают участие, практически всегда. Сборная обладает великолепными исполнителями вроде Депая, Блинда, Вейналдума и других игроков. Последними встречами сборной Нидерландов стали победы над Польшей (2:1) и Боснией и Герцеговиной (3:1).

Информация для ставок

  • Нидерланды не проигрывают пять матчей подряд (включая товарищеские)
  • Последние пять из шести матчей сборной Турции закончились исходом «обе забьют»
  • Нидерланды проиграли всего один выездной матч из десяти последних
  • Семь из восьми матчей между этими сборными за последнее время закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Турция хорошо выглядит на своем поле и может навязать там борьбу любому сопернику. Несмотря на статус фаворита у сборной Нидерландов, мы рискнем предположить, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Кипр – Словакия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.40 1.88 1.99 1.51 2.68
Лига Ставок 2.70 1.47 1.87 1.94 1.48 2.65
Мелбет 1.94 2.00
Pin-Up.ru 2.75 1.47 1.88 1.96 1.49 2.67
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Гости не проиграют
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