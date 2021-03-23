Турция — Нидерланды. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 23:18

Первый тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Турции сыграет на своем поле с Нидерландами. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.77. Поверить в успех хозяев можно за 4.7. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 1.88. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.99.

Форма команд

Сборные европейских стран только начинают свой путь в квалификации на чемпионат мира, судить об их форме можно только по результатам матчей Лиги Наций в ноябре 2020 года. Сборная Турции является крепкой командой, которая имеет цель отобраться на грядущий турнир, который пройдет в 2022 году. Последними матчами команды стали домашняя победа над Россией (3:2) и выездное поражение от Венгрии (0:2).

Нидерланды являются фаворитами всех турниров, где они принимают участие, практически всегда. Сборная обладает великолепными исполнителями вроде Депая, Блинда, Вейналдума и других игроков. Последними встречами сборной Нидерландов стали победы над Польшей (2:1) и Боснией и Герцеговиной (3:1).

Информация для ставок

Нидерланды не проигрывают пять матчей подряд (включая товарищеские)

Последние пять из шести матчей сборной Турции закончились исходом «обе забьют»

Нидерланды проиграли всего один выездной матч из десяти последних

Семь из восьми матчей между этими сборными за последнее время закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Турция хорошо выглядит на своем поле и может навязать там борьбу любому сопернику. Несмотря на статус фаворита у сборной Нидерландов, мы рискнем предположить, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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