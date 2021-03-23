Турция — Нидерланды. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

Первый тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу — сборная Турции сыграет на своем поле с Нидерландами. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.77. Поверить в успех хозяев можно за 4.7. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 1.88. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.99.
Форма команд
Сборные европейских стран только начинают свой путь в квалификации на чемпионат мира, судить об их форме можно только по результатам матчей Лиги Наций в ноябре 2020 года. Сборная Турции является крепкой командой, которая имеет цель отобраться на грядущий турнир, который пройдет в 2022 году. Последними матчами команды стали домашняя победа над Россией (3:2) и выездное поражение от Венгрии (0:2).
Нидерланды являются фаворитами всех турниров, где они принимают участие, практически всегда. Сборная обладает великолепными исполнителями вроде Депая, Блинда, Вейналдума и других игроков. Последними встречами сборной Нидерландов стали победы над Польшей (2:1) и Боснией и Герцеговиной (3:1).
Информация для ставок
- Нидерланды не проигрывают пять матчей подряд (включая товарищеские)
- Последние пять из шести матчей сборной Турции закончились исходом «обе забьют»
- Нидерланды проиграли всего один выездной матч из десяти последних
- Семь из восьми матчей между этими сборными за последнее время закончились тоталом меньше 2,5 мячей
Прогноз
Турция хорошо выглядит на своем поле и может навязать там борьбу любому сопернику. Несмотря на статус фаворита у сборной Нидерландов, мы рискнем предположить, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 можно в букмекерской конторе Мелбет.
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