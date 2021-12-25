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«Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч чемпионата Турции (26.12.2021)

25 декабря 2021, 14:31

Встреча «Аланьяспора» и «Фатих Карагюмрюка» ожидается в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Турция. Супер-Лига 2021/2022
Аланьяспор
Фатих Карагюмрюк
1 : 1
завершен
26 декабря 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.593.52
BetBoom 2.03 3.47 3.66

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворит в этом матче отсутствует. «Аланьяспор» играет домашний поединок, а поставить на его победу можно по коэффициенту 2.14. Победа «Фатих Карагюмрюка» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05. Если есть желание поставить на обмен голами, то коэффициент на данный исход составляет 1.68.

Форма команд

«Аланьяспор» после восемнадцати сыгранных туров в чемпионате страны занимает седьмое место, имея в активе 27 очков. Команда в прошедших турах проиграла, сначала в домашней встрече «Адана Демирспору» (1:3), а затем в гостях «Газиантепу» (1:2).

«Фатих Карагюмрюк» в последних двух матчах набрал четыре очка благодаря выездной победе над «Гезтепе» (1:0), а также домашней ничьей с «Фенербахче» (1:1). Данные результаты позволили команде закрепиться на девятой строчке в турнирной таблице с 26 баллами в копилке.

Информация для ставок

  • «Аланьяспор» проиграл три из четырех последних поединков
  • У «Карагюмрюка» три поражения в прошедших шести матчах
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Пять из шести последних игр «Аланьяспора» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В этой встрече нас ожидает игра без явного преимущества одной из команд. На поле будет много борьбы, что несомненно отразится на количестве опасных атак и забитых голов, а потому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.67 2.25
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Gahi
Gahi
25 декабря 2021 в 22:22
Победа или ничья команды "Аланьяспор" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
25 декабря 2021 в 15:04
Много голов в матче не будет...
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