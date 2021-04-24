«Твенте» — «Утрехт». Прогноз на матч Эредивизие (25.04.2021)

«Твенте» примет «Утрехт» в рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов. Этот поединок будет сыгран 25 апреля 2021 года.
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сегодня, 17:45
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Утрехт». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу «Твенте» по такому же коэффициенту.
Форма команд
«Твенте» набрал 37 баллов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять побед, десять ничьих и столько же поражений. Команда забила 42 мяча и пропустила 40 голов. В последних играх «Твенте» ужасен, у клуба очень плохое состояние, в игре команды чувствуется неуверенность.
«Утрехт» неплох в этом сезоне, команда набрал 44 балла и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «Утрехта» 11 побед, столько же ничьих и семь поражений. Клуб забил 46 голов и пропустил 37 мячей. В последних играх «Утрехт» держится хорошо, команда часто набирает очки, но не всегда делает это красиво. Зачастую «Утрехт» больше отбивается, чем атакует, это может сыграть с командой злую шутку уже в ближайшем матче.
Информация для ставок
● «Утрехт» пропустил семь мячей в последних пяти матчах
● «Твенте» не может победить в чемпионате вот уже семь матчей подряд
● «Утрехт» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Также можно поставить на то, что «Утрехт» первым забьет гол в матче по коэффициенту 2.13.
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