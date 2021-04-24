«Твенте» — «Утрехт». Прогноз на матч Эредивизие (25.04.2021)

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вчера, 12:01

«Твенте» примет «Утрехт» в рамках 30-го тура чемпионата Нидерландов. Этот поединок будет сыгран 25 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Утрехт». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу «Твенте» по такому же коэффициенту.

Форма команд

«Твенте» набрал 37 баллов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять побед, десять ничьих и столько же поражений. Команда забила 42 мяча и пропустила 40 голов. В последних играх «Твенте» ужасен, у клуба очень плохое состояние, в игре команды чувствуется неуверенность.

«Утрехт» неплох в этом сезоне, команда набрал 44 балла и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «Утрехта» 11 побед, столько же ничьих и семь поражений. Клуб забил 46 голов и пропустил 37 мячей. В последних играх «Утрехт» держится хорошо, команда часто набирает очки, но не всегда делает это красиво. Зачастую «Утрехт» больше отбивается, чем атакует, это может сыграть с командой злую шутку уже в ближайшем матче.

Информация для ставок

● «Утрехт» пропустил семь мячей в последних пяти матчах

● «Твенте» не может победить в чемпионате вот уже семь матчей подряд

● «Утрехт» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Также можно поставить на то, что «Утрехт» первым забьет гол в матче по коэффициенту 2.13.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Эммен» — «Хераклес».