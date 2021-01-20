«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (20.01.2021)

В перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Аталанта». Мы изучили ставки букмекеров на матч 20 января 2021 года, и предложили свой прогноз.
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1 : 1
завершен
20 января 2021, 17:00
среда
Ставки букмекеров
Заключить пари на победу «Аталанты» в этой встрече можно по коэффициенту 1.82. Ставки на победу «Удинезе» букмекерская контора Бетсити принимает по котировке 4.48, а ничья идет за 4.12.
С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность матча. Исход с тоталом больше 2,5 голов можно взять за 1.74, меньше – 2.27.
Форма команд
Серия без побед «Удинезе» затянулась на семь туров. В этот период «Зебры» потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. В прошлом туре команда уступила в гостях «Сампдории» (1:2), а до этого с аналогичным счетом проиграла на своем поле «Наполи».
Систематические неудачи откинули «Удинезе» на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда опережает на три очка.
«Аталанта» вплотную подобралась к первой четверке в рейтинге Серии A. Сейчас клуб из Бергамо занимает шестую строчку, но в случае победы в перенесенном матче, поднимется в топ-4. 16 января подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли вскрыть оборону «Дженоа» на домашнем поле – ничья 0:0.
«Аталанта» оборвала победную серию из трех матчей подряд – «Беневенто» (4:1), «Парма» (3:0) и «Сассуоло» (5:1).
Информация для ставок
- В восьми домашних играх чемпионата «Удинезе» одержал только две победы
- У «Аталанты» четыре победы в восьми выездных матчах чемпионата Италии
- В пяти предыдущих очных встречах команд побеждала «Аталанта»
- Ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех прошлых очных встреч соперников
Прогноз
На этот матч мы предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.
«Удинезе» оказался в непростом положении, поэтому от хозяев следует ожидать активных действий в атаке. «Аталанта» же входит в список самых результативных команд лиги, поэтому гости свои голы тоже должны забивать.
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