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«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (20.01.2021)

20 января 2021, 09:30

В перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Аталанта». Мы изучили ставки букмекеров на матч 20 января 2021 года, и предложили свой прогноз.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.614.031.79
Fonbet Live! 14.00 1.25 5.70
Мелбет 4.16 3.57 1.96
Лига ставок 3.70 3.65 2.10

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Аталанты» в этой встрече можно по коэффициенту 1.82. Ставки на победу «Удинезе» букмекерская контора Бетсити принимает по котировке 4.48, а ничья идет за 4.12.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность матча. Исход с тоталом больше 2,5 голов можно взять за 1.74, меньше – 2.27.

Форма команд

Серия без побед «Удинезе» затянулась на семь туров. В этот период «Зебры» потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. В прошлом туре команда уступила в гостях «Сампдории» (1:2), а до этого с аналогичным счетом проиграла на своем поле «Наполи».

Систематические неудачи откинули «Удинезе» на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда опережает на три очка.

«Аталанта» вплотную подобралась к первой четверке в рейтинге Серии A. Сейчас клуб из Бергамо занимает шестую строчку, но в случае победы в перенесенном матче, поднимется в топ-4. 16 января подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли вскрыть оборону «Дженоа» на домашнем поле – ничья 0:0.

«Аталанта» оборвала победную серию из трех матчей подряд – «Беневенто» (4:1), «Парма» (3:0) и «Сассуоло» (5:1).

Информация для ставок

  • В восьми домашних играх чемпионата «Удинезе» одержал только две победы
  • У «Аталанты» четыре победы в восьми выездных матчах чемпионата Италии
  • В пяти предыдущих очных встречах команд побеждала «Аталанта»
  • Ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех прошлых очных встреч соперников

Прогноз

На этот матч мы предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.

«Удинезе» оказался в непростом положении, поэтому от хозяев следует ожидать активных действий в атаке. «Аталанта» же входит в список самых результативных команд лиги, поэтому гости свои голы тоже должны забивать.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эйбар» — «Атлетико» Мадрид.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.614.031.79
Fonbet Live! 14.00 1.25 5.70
Мелбет 4.16 3.57 1.96
Лига ставок 3.70 3.65 2.10
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shlomo
shlomo
20 января в 15:36
Аталанте проигрывать нельзя...
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