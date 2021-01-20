«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (20.01.2021)

1611124231

20 января 2021, 09:30

В перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Аталанта». Мы изучили ставки букмекеров на матч 20 января 2021 года, и предложили свой прогноз.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Аталанты» в этой встрече можно по коэффициенту 1.82. Ставки на победу «Удинезе» букмекерская контора Бетсити принимает по котировке 4.48, а ничья идет за 4.12.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность матча. Исход с тоталом больше 2,5 голов можно взять за 1.74, меньше – 2.27.

Форма команд

Серия без побед «Удинезе» затянулась на семь туров. В этот период «Зебры» потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. В прошлом туре команда уступила в гостях «Сампдории» (1:2), а до этого с аналогичным счетом проиграла на своем поле «Наполи».

Систематические неудачи откинули «Удинезе» на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда опережает на три очка.

«Аталанта» вплотную подобралась к первой четверке в рейтинге Серии A. Сейчас клуб из Бергамо занимает шестую строчку, но в случае победы в перенесенном матче, поднимется в топ-4. 16 января подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли вскрыть оборону «Дженоа» на домашнем поле – ничья 0:0.

«Аталанта» оборвала победную серию из трех матчей подряд – «Беневенто» (4:1), «Парма» (3:0) и «Сассуоло» (5:1).

Информация для ставок

В восьми домашних играх чемпионата «Удинезе» одержал только две победы

У «Аталанты» четыре победы в восьми выездных матчах чемпионата Италии

В пяти предыдущих очных встречах команд побеждала «Аталанта»

Ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех прошлых очных встреч соперников

Прогноз

На этот матч мы предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.

«Удинезе» оказался в непростом положении, поэтому от хозяев следует ожидать активных действий в атаке. «Аталанта» же входит в список самых результативных команд лиги, поэтому гости свои голы тоже должны забивать.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эйбар» — «Атлетико» Мадрид.