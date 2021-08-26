«Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

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сегодня, 10:21

Интересную встречу двух команд из нижней части турнирной таблицы подарит нам шестой тур чемпионата России. «Уфа» ждет в гости «Крылья Советов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Уфы» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95.

Форма команд

«Крылья Советов» только в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока дела у команды идут неважно, что подтверждает четыре набранных очка в чемпионате. В хорошей форме находится главный бомбардир команды Иван Сергеев, который забивает уже в трех матчах подряд, что добавляет оптимизма всем поклонникам самарского клуба. В прошлом матче «Крылья Советов» обыграли на своем поле «Сочи» (1:0), а 15 числа разошлись миром с «Рубином» на выезде (1:1).

«Уфа» после первых двух проигранных матчей на старте чемпионата нашла в себе силы и начала стабильно набирать очки. Коллектив набрал пять очков в пяти матчах РПЛ и пока находится в нижней части турнирной таблицы, но болельщики и руководство надеются на продолжение беспроигрышной серии клуба. В прошлом туре чемпионата «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), а ранее обыграла на выезде «Нижний Новгород» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Уфы» закончились исходом «обе забьют»

«Уфа» выиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Крылья Советов» одержали три победы

«Уфа» выиграла три из пяти последних матчей с клубом из Самары

Шесть из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах очень мало забивают и обе нуждаются в очках. Предполагаем примерно равную игру с небольшим количеством голевых моментов. Соответственно рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее специалисты по ставкам предположили вероятный исход другого матча чемпионата России.