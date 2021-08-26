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«Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

сегодня, 10:21

Интересную встречу двух команд из нижней части турнирной таблицы подарит нам шестой тур чемпионата России. «Уфа» ждет в гости «Крылья Советов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.933.272.63
Фонбет 2.95 3.25 2.50
Мелбет 2.89 3.17 2.83
1XBET 2.89 3.17 2.83
BetBoom 2.84 3.06 2.84

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Уфы» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95.

Форма команд

«Крылья Советов» только в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока дела у команды идут неважно, что подтверждает четыре набранных очка в чемпионате. В хорошей форме находится главный бомбардир команды Иван Сергеев, который забивает уже в трех матчах подряд, что добавляет оптимизма всем поклонникам самарского клуба. В прошлом матче «Крылья Советов» обыграли на своем поле «Сочи» (1:0), а 15 числа разошлись миром с «Рубином» на выезде (1:1).

«Уфа» после первых двух проигранных матчей на старте чемпионата нашла в себе силы и начала стабильно набирать очки. Коллектив набрал пять очков в пяти матчах РПЛ и пока находится в нижней части турнирной таблицы, но болельщики и руководство надеются на продолжение беспроигрышной серии клуба. В прошлом туре чемпионата «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), а ранее обыграла на выезде «Нижний Новгород» (2:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Уфы» закончились исходом «обе забьют»
  • «Уфа» выиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Крылья Советов» одержали три победы
  • «Уфа» выиграла три из пяти последних матчей с клубом из Самары
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах очень мало забивают и обе нуждаются в очках. Предполагаем примерно равную игру с небольшим количеством голевых моментов. Соответственно рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее специалисты по ставкам предположили вероятный исход другого матча чемпионата России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.74 1.70 2.24
Мелбет 1.59 2.59
1XBET 1.59 2.59
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Все комментарии
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сегодня в 13:14
Футбольный клуб Крылья Советов (Самара) одержит победу.
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ujqgeu24wpjc
сегодня в 12:13
Футбольный клуб «Уфа» выиграет матч.
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