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«Уфа» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2021)

вчера, 03:47

«Сочи» сыграет на выезде с «Уфой» в рамках 27-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Сочи». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.2. Победа «Уфы» оценивается в 3.7. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Форма команд

«Уфа» находится на 14-й строчке турнирной таблицы с 20 баллами. В активе команды 5 побед, 5 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 21 мяч и пропустил 41 гол. После затяжной серии неудачных матчей «Уфа» одержала 2 победы подряд и выбралась из зоны прямого вылета.

«Сочи» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка. В этом сезоне на счету «Сочи» 12 побед, 7 ничьих и столько же поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 29 голов. Последнее время «Сочи» стал чаще терять очки. Однако в этот период южанам пришлось играть против сильных соперников.

Информация для ставок

  • «Уфа» выиграла два матча из последних пяти
  • На счету «Уфы» 2 победы в 12 домашних матчах
  • «Сочи» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.27. Также можно поставить на победу «Сочи» и ТМ 2.5, по коэффициенту 3.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч чемпионата России «Зенит» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.91 1.98 1.51 2.69
Лига Ставок 1.88 1.93 1.50 2.60
Мелбет 1.50 2.52
1XBET 1.90 1.90 3.90 1.23 1.22 3.90
BetBoom 1.89 1.96 1.51 2.65 1.26 4.04
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shlomo
shlomo
вчера в 05:04
Уфа Сочам пока не конкурент
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