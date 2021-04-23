«Уфа» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2021)

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вчера, 03:47

«Сочи» сыграет на выезде с «Уфой» в рамках 27-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Сочи». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.2. Победа «Уфы» оценивается в 3.7. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Форма команд

«Уфа» находится на 14-й строчке турнирной таблицы с 20 баллами. В активе команды 5 побед, 5 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 21 мяч и пропустил 41 гол. После затяжной серии неудачных матчей «Уфа» одержала 2 победы подряд и выбралась из зоны прямого вылета.

«Сочи» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка. В этом сезоне на счету «Сочи» 12 побед, 7 ничьих и столько же поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 29 голов. Последнее время «Сочи» стал чаще терять очки. Однако в этот период южанам пришлось играть против сильных соперников.

Информация для ставок

«Уфа» выиграла два матча из последних пяти

На счету «Уфы» 2 победы в 12 домашних матчах

«Сочи» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.27. Также можно поставить на победу «Сочи» и ТМ 2.5, по коэффициенту 3.60.

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