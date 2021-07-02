Украина — Англия. Прогноз на матч Евро-2020 (03.07.2021)

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вчера, 16:33

В матче 1/4 финала сразятся сборные Украины и Англии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Англии, коэффициент на победу этой команды составляет 1.42. Успех Украины оценивают по коэффициенту 8.4. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.74. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

Сборная Украины невероятно хорошо провела предыдущую стадию турнира, в драматичном матче дожав Швецию на последних минутах дополнительного времени (2:1). Украинцы намерены продолжать радовать своих болельщиков и точно не обещают легкой жизни своим соперникам.

Сборная Англии спокойно заняла первое место в своей группе и вышла в 1/8 финала, где не имела проблем с грозной сборной Германии, заслуженно обыграв ее со счетом (2:0). Англичане настроены дойти до финала, тем более что дальше по сетке не будет сборных топ-уровня.

Информация для ставок

• Англия не проигрывает 10 матчей подряд

• Украина не забивала голы всего в одном поединке из последних девяти

• Всего один гол пропустила Англия в последних 10 играх

• Предыдущая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.95 на исход «обе забьют» в матче между сборными Швейцарии и Испании.