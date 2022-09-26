«Львов» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (01.10.2022)

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вчера, 20:39

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии являются днепряне. Они играют гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Львова» порадует коэффициентом 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Львов» вчера провел перенесенный матч первого тура чемпионата Украины и, играя больше тайма в меньшинстве, сумел на выезде минимально переиграть «Минай» с минимальным счетом (1:0). Три очка помогли команде существенно подняться вверх по таблице, и теперь она занимает девятое место после четырех туров.

«Днепр-1» после победы в Лиге конференций над кипрским «Аполлоном» (3:1) игр не проводил и целенаправленно готовится к возобновлению внутренних соревнований. Коллектив на данном этапе сезона идет без потерь очков, но находится на третьем месте, так как имеет игру в запасе.

Информация для ставок

«Львов» дважды победил в последних пяти матчах

У «Днепра-1» четыре победы в пяти последних встречах

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Шесть из восьми последних игр «Днепра-1» завершились пробитием ТБ 25

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов и наполнится борьбой на каждом участке поля. Очки не намерен отдавать ни один из коллективов, поэтому, скорее всего, мы увидим обоюдные опасные атаки и обмен голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.