«Унион» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (26.07.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.85, в то время как победа «Унион» будет стоить 2.55. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.2.
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завтра, 03:30
Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.75).
Форма команд
«Унион» после не самого удачного старта в Суперлиге Аргентины смог исправить свои результаты и не проигрывает несколько поединков подряд. Это помогло команде выйти уже на 10 место с 15 набранными баллами. Тем не менее, турнирная таблица очень плотная и любой успех поможет клубу подняться еще выше. В двух последних матчах чемпионата «Унион» сыграл вничью с «Сан-Лоренсо» (2:2) и «Уракан» (0:0).
«Годой-Крус» также демонстрирует неплохие результаты и на данный момент борется за самые высокие места. Сейчас команда расположилась на пятом месте с 17 баллами и на пять пунктов отстает от лидера турнирной таблицы, при этом имея игру в запасе. Чтобы добиться результата в предстоящем матче, футболистам придется выложиться на максимум своих возможностей. В прошлом матче «Годой-Крус» сыграл вничью с «Уракан» (0:0), а ранее на своем поле одолел «Ланус» (2:1).
Информация для ставок
- «Годой-Крус» проиграл в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- «Унион» выиграл только три поединка из десяти на своем стадионе за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики команды играют результативно в личных встречах, и мы прогнозируем, что такая концепция повторится и в этот вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.