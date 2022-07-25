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«Унион» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (26.07.2022)

сегодня, 11:05
Годой-Крус

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.85, в то время как победа «Унион» будет стоить 2.55. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.593.163.03
Мелбет 2.83 3.34 2.52
1XBET 2.83 3.34 2.52

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.75).

Форма команд

«Унион» после не самого удачного старта в Суперлиге Аргентины смог исправить свои результаты и не проигрывает несколько поединков подряд. Это помогло команде выйти уже на 10 место с 15 набранными баллами. Тем не менее, турнирная таблица очень плотная и любой успех поможет клубу подняться еще выше. В двух последних матчах чемпионата «Унион» сыграл вничью с «Сан-Лоренсо» (2:2) и «Уракан» (0:0).

«Годой-Крус» также демонстрирует неплохие результаты и на данный момент борется за самые высокие места. Сейчас команда расположилась на пятом месте с 17 баллами и на пять пунктов отстает от лидера турнирной таблицы, при этом имея игру в запасе. Чтобы добиться результата в предстоящем матче, футболистам придется выложиться на максимум своих возможностей. В прошлом матче «Годой-Крус» сыграл вничью с «Уракан» (0:0), а ранее на своем поле одолел «Ланус» (2:1).

Информация для ставок

  • «Годой-Крус» проиграл в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
  • «Унион» выиграл только три поединка из десяти на своем стадионе за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики команды играют результативно в личных встречах, и мы прогнозируем, что такая концепция повторится и в этот вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.60 1.75 2.14
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 1.78 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:12
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Гость
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