«Унион» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (26.07.2022)

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сегодня, 11:05

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.85, в то время как победа «Унион» будет стоить 2.55. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.2.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.75).

Форма команд

«Унион» после не самого удачного старта в Суперлиге Аргентины смог исправить свои результаты и не проигрывает несколько поединков подряд. Это помогло команде выйти уже на 10 место с 15 набранными баллами. Тем не менее, турнирная таблица очень плотная и любой успех поможет клубу подняться еще выше. В двух последних матчах чемпионата «Унион» сыграл вничью с «Сан-Лоренсо» (2:2) и «Уракан» (0:0).

«Годой-Крус» также демонстрирует неплохие результаты и на данный момент борется за самые высокие места. Сейчас команда расположилась на пятом месте с 17 баллами и на пять пунктов отстает от лидера турнирной таблицы, при этом имея игру в запасе. Чтобы добиться результата в предстоящем матче, футболистам придется выложиться на максимум своих возможностей. В прошлом матче «Годой-Крус» сыграл вничью с «Уракан» (0:0), а ранее на своем поле одолел «Ланус» (2:1).

Информация для ставок

«Годой-Крус» проиграл в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Унион» выиграл только три поединка из десяти на своем стадионе за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики команды играют результативно в личных встречах, и мы прогнозируем, что такая концепция повторится и в этот вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.