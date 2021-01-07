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«Унион» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (09.01.2021)

07 января 2021, 08:01

9 января в Берлине состоится матч между «Унионом» и «Вольфсбургом». Представляем прогноз и обзор букмекерских ставок на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.362.49
Fonbet Live! 3.40 1.58 7.80
Мелбет 3.12 3.43 2.39
Лига ставок 3.10 3.25 2.37

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Компания Бетсити выставила за победу «Униона» коэффициент 2.82, а успех «Вольфсбурга» получил котировку 2.69. Ничья в этом поединке котируется в 3.46.

Что касается результативности, то здесь линия букмекера практически равная – исход ТБ (2,5) идет за 1.99, а ТМ (2,5) за 1.95.

Форма команд

Предстоящий матч станет третьим официальным противостоянием соперников. В прошлом сезоне дуэль из двух матчей сложилась в пользу «Вольфсбурга», который сначала победил дома (1:0), а затем поделил очки в Берлине – ничья 2:2.

В текущем сезоне Бундеслиги обе команды выступают успешно. «Вольфсбург» набрал 24 очка и идет на шестом месте в турнирной таблице. В активе «Униона» такое же количество баллов и пятая строчка в рейтинге.

В прошлом туре чемпионата Германии «Унион» переиграл в гостях «Вердер» (2:0), взяв шестую победу в сезоне. «Волки», в свою очередь, уступили в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:2.

Информация для ставок

  • «Унион» не проигрывал в 12 из 13 прошлых матчей Бундеслиги
  • «Унион» забивал минимум два гола в трех предыдущих турах чемпионата
  • «Вольфсбург» забивал минимум два гола в трех последних играх Бундеслиги

Прогноз

Победитель предстоящей игры может заметно упрочить свои турнирные позиции, отобрав очки у прямого конкурента. «Вольфсбург» после проигрыша в Дортмунде наверняка сделает ставку на атаку.

Предлагаем заключить пари на «Обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.362.49
Fonbet Live! 3.40 1.58 7.80
Мелбет 3.12 3.43 2.39
Лига ставок 3.10 3.25 2.37
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
07 января в 12:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами явным аутсайдером матча является футбольный клуб Унион (Берлин)
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