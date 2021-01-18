«Уотфорд» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.01.2021)

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18 января 2021, 13:49

19 января зрители смогут насладиться очередным туром английского Чемпионшипа. В этом матче встретятся «Уотфорд» и «Барнсли». Хозяева поля демонстрируют неплохой футбол в нынешнем сезоне и по ним видно, что они очень соскучились по АПЛ , а гости пытаются задержаться в середине таблицы. Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на грядущий поединок.



Ставки букмекеров

«Уотфорд», который еще недавно был в АПЛ и огорчал английские топовые клубы, видится очевидным фаворитом этого противостояния. На победу «шмелей» рекомендуется сделать ставку с коэффициентом 1,75. Победу «Барнсли» оценили в 4,60, а ничейный исход, который также может произойти, оценивают в 3,75.

Форма команд

«Уотфорд» хорош в этом сезоне Чемпионшипа и вполне может рассчитывать на возвращение в английскую топовую лигу. Команда находится на пятой строчке и имеет 40 баллов в активе. До заветного второго места, которое дает право на прямое попадание в АПЛ , «Уотфорду» необходимо набрать шесть баллов. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:0.

«Барнсли» не самым лучшим образом начал этот сезон. Уже несколько туров клуб задерживается в середине таблицы. Команда находится на десятой строчке и имеет в активе 34 пункта. Свой последний матч команда проиграла со счетом 2:0. Поклонники клуба считают, что не дождутся в этом сезоне повышения в классе.

Информация для ставок

«Уотфорд» пропустил меньше всех голов в Чемпионшипе (17)

«Барнсли» очень много пропускает (31 пропущенный мяч)

У «Барнсли» три победы за последние пять матчей

Прогноз

Эти команды могут устроить настоящее футбольное шоу 19 января. Букмекеры считают, что логично будет сделать ставку на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2,08. Также можно поставить на обе забьют с коэффициентом 1,95. Специалисты БК Фонбет рассчитывают на яркий матч, который будет насыщен голами в обе стороны.