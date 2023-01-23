«Валенсия» – «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Альмерии» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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2 : 2
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Валенсия» уже приучила своих болельщиков к неудовлетворительным результатам и за последние пять туров Ла Лиги смогла победить лишь в одном. На данный момент команда занимает 13 место с 19 очками, отставая на один пункт от ближайшего преследователя, при этом сыграв на две игры меньше. В матче кубка Испании «Валенсия» разгромила «Спортинг» Хихон (4:0), а ранее уступила по пенальти «Реалу» (1:2) в Суперкубке Испании.
«Альмерия» добыла пять очков в пяти турах чемпионата и продолжает борьбу за выживание. Команда очень не хочет возвращаться в Сегунду, а потому 15 место с 18 очками ее не устраивает, ведь отрыв от зоны вылета составляет один балл. В матче на выезде с «Валенсией» даже ничья стала бы хорошим итогом для гостей. Два последних поединка «Альмерии» завершились ничьей с «Атлетико» (1:1) и поражением от «Реала» Сосьедад (0:2).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Альмерия» не может выиграть на выезде уже 11 матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»
- «Валенсия» выиграла у «Альмерии» две последние встречи.
Прогноз
«Валенсия» играет на своем поле, а потому у «Альмерии» возможны проблемы с результатом. Предлагаем остановить свой выбор на победе хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.