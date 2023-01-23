«Валенсия» – «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.01.2023)

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вчера, 05:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Альмерии» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Валенсия» уже приучила своих болельщиков к неудовлетворительным результатам и за последние пять туров Ла Лиги смогла победить лишь в одном. На данный момент команда занимает 13 место с 19 очками, отставая на один пункт от ближайшего преследователя, при этом сыграв на две игры меньше. В матче кубка Испании «Валенсия» разгромила «Спортинг» Хихон (4:0), а ранее уступила по пенальти «Реалу» (1:2) в Суперкубке Испании.

«Альмерия» добыла пять очков в пяти турах чемпионата и продолжает борьбу за выживание. Команда очень не хочет возвращаться в Сегунду, а потому 15 место с 18 очками ее не устраивает, ведь отрыв от зоны вылета составляет один балл. В матче на выезде с «Валенсией» даже ничья стала бы хорошим итогом для гостей. Два последних поединка «Альмерии» завершились ничьей с «Атлетико» (1:1) и поражением от «Реала» Сосьедад (0:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Альмерия» не может выиграть на выезде уже 11 матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

«Валенсия» выиграла у «Альмерии» две последние встречи.

Прогноз

«Валенсия» играет на своем поле, а потому у «Альмерии» возможны проблемы с результатом. Предлагаем остановить свой выбор на победе хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.