«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (12.12.2020)

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вчера, 09:47

«Валенсия» принимает соседа по турнирной таблице в Примере. Чья неудачная серия прервется?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлен фаворит в этом поединке. Как неудивительно, но это не хозяева поля. На победу гостей представлен коэффициент 2,42, ничью можно сыграть за 3,24, а победа хозяев поля доступна за 3,15.

В результативности предстоящей встречи букмекеры сомневаются, представив коэффициент на тотал больше 2,5 голов в этой встрече на отметке 2,42, а меньше можно сыграть за 1,63.

Форма команд

«Валенсия» не может похвастаться особыми успехами в этом сезоне. В активе команды всего лишь 13 набранных очков в 12 проведенных поединках. На протяжении трех туров «летучим мышам» не удается победить – ничья с «Алавесом» (2:2), поражение от «Атлетико» (0:1) и еще одну мировую удалось расписать с «Эйбаром» (0:0).

Коллектив из Бильбао находится на 14-й позиции в Примере. Надежная игра в обороне является основополагающим фактором успешного выступления команды. Пока с этим не все идеально. На протяжении двух последних игр зафиксированы следующие результаты – ничья с «Хетафе» (1:1) и поражение от «Сельты» (0:2).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла шесть из 10 последних домашних матчей

«Атлетик» Бильбао одержал победы в двух из 10 последних выездных поединках

Между собой команды встречались пять раз за последние четыре года на поле «Валенсии». В четырех поединках хозяева праздновали победу

Прогноз

«Валенсия» в этом сезоне далека от своей лучшей игры. Вероятнее всего, что на что-то серьезное в рамках розыгрыша Примеры претендовать вряд ли удастся. «Атлетик» Бильбао, пусть даже не при самой убедительной игры, но все же выглядит фаворитом предстоящей встречи. Игра команды выглядит целостнее, что должно принести весомые шансы на успех.

Подстрахуем свой выбор нейтральной форой (0) с коэффициентом 1,73 в букмекерской конторе Мелбет.