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«Валенсия» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

вчера, 22:28

«Валенсия» сыграет против «Барселоны» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок состоится 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.895.781.38
Лига Ставок 8.60 6.20 1.31
Фонбет 6.70 5.05 1.42
Мелбет 9.70 6.40 1.32
1XBET 2.75 13.50 1.55
BetBoom 8.85 6.16 1.32

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет уверены в победе «Барселоны» по коэффициенту 1.37. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.40. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Барселоны» по 1.09.

Форма команд

«Барселона» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Если бы не поражение от «Гранады», каталонцы могли бы возглавить таблицу. Клуб выиграл 22 поединка, пять раз играл вничью и проиграл в шести играх. Всего в активе «блаугранас» 77 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних играх «сине-гранатовые» играют неубедительно, даже победы над слабыми соперниками не выглядят радостно, так как клуб не показывает своей реальной силы.

«Валенсия» ужасна в этом сезоне. Клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Всего в этом сезоне у «лос-чес» восемь побед, 12 ничьих и 13 поражений. «Летучие мыши» забили 41 мяч и пропустили 48 голов. В последних играх команда не показывает хорошей игры. Кажется, что «Валенсия» ничего не сможет сделать нынешней «Барселоне», но «лос-чес» всегда возвращаются тогда, когда от них этого не ждут.

Информация для ставок

● «Валенсия» пропустила десять мячей в последних пяти играх
● Серия без побед «Валенсии» составляет пять матчей
● У «Барселоны» три победы в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на то, что в обоих таймах забьет только «Барселона» по 2.05.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Сампдория» — «Рома».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.42 1.62
Лига Ставок 2.50 1.53
Мелбет 3.04 1.36
1XBET 5.25 1.13 3.04 1.36 2.38 1.58
BetBoom 6.56 1.13 3.32 1.35 2.61 1.52
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:30
Барса не проиграет
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