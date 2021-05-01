«Валенсия» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

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вчера, 22:28

«Валенсия» сыграет против «Барселоны» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок состоится 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет уверены в победе «Барселоны» по коэффициенту 1.37. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.40. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Барселоны» по 1.09.

Форма команд

«Барселона» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Если бы не поражение от «Гранады», каталонцы могли бы возглавить таблицу. Клуб выиграл 22 поединка, пять раз играл вничью и проиграл в шести играх. Всего в активе «блаугранас» 77 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних играх «сине-гранатовые» играют неубедительно, даже победы над слабыми соперниками не выглядят радостно, так как клуб не показывает своей реальной силы.

«Валенсия» ужасна в этом сезоне. Клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Всего в этом сезоне у «лос-чес» восемь побед, 12 ничьих и 13 поражений. «Летучие мыши» забили 41 мяч и пропустили 48 голов. В последних играх команда не показывает хорошей игры. Кажется, что «Валенсия» ничего не сможет сделать нынешней «Барселоне», но «лос-чес» всегда возвращаются тогда, когда от них этого не ждут.

Информация для ставок

● «Валенсия» пропустила десять мячей в последних пяти играх

● Серия без побед «Валенсии» составляет пять матчей

● У «Барселоны» три победы в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на то, что в обоих таймах забьет только «Барселона» по 2.05.

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