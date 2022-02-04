«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (06.02.2022)

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вчера, 16:55

6 февраля 2022 года состоится поединок «Валенсия — „Реал Сосьедад“. Матч пройдет на домашнем стадионе „Валенсии“ под названием „Месталья“ в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является „Реал Сосьедад“. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев поля в 2.80. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне у „Валенсии“ десятая строчка в турнирной таблице и 29 пунктов в активе. Клуб выиграл семь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у „лос-чес“ 35 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних командах клуб играет не лучшим образом и часто теряет очки — поражение от „Атлетико“ со счетом 3:2, ничейный исход с „Севильей“ 1:1 и фиаско с „Реалом“ 4:1.

„Реал Сосьедад“ показывает хороший уровень игры в нынешнем сезоне и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды девять побед, семь ничьих и пять поражений. Всего „Реал Сосьедад“ забил 22 гола и пропустил 21 мяч. В последних встречах команда из Страны басков выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — ничья с „Хетафе“ со счетом 0:0, а также победа над „Сельтой“ 1:0 и ничейный исход с „Алавесом“ 1:1.

Информация для ставок

„Реал Сосьедад“ выиграл три матча из последних пяти

„Валенсия“ выиграла два матча из последних пяти

У „Реал Сосьедада“ два забитых мяча за последние три матча

Прогноз



Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80. Оба клуба хорошо играют в атаку и наверняка смогут порадовать болельщиков.