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«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (06.02.2022)

вчера, 16:55

6 февраля 2022 года состоится поединок «Валенсия — „Реал Сосьедад“. Матч пройдет на домашнем стадионе „Валенсии“ под названием „Месталья“ в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.262.59
Фонбет 2.80 3.30 2.55
Мелбет 2.92 3.36 2.66
1XBET 2.92 3.36 2.66
BetBoom 2.89 3.32 2.60

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является „Реал Сосьедад“. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев поля в 2.80. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне у „Валенсии“ десятая строчка в турнирной таблице и 29 пунктов в активе. Клуб выиграл семь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у „лос-чес“ 35 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних командах клуб играет не лучшим образом и часто теряет очки — поражение от „Атлетико“ со счетом 3:2, ничейный исход с „Севильей“ 1:1 и фиаско с „Реалом“ 4:1.

„Реал Сосьедад“ показывает хороший уровень игры в нынешнем сезоне и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды девять побед, семь ничьих и пять поражений. Всего „Реал Сосьедад“ забил 22 гола и пропустил 21 мяч. В последних встречах команда из Страны басков выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — ничья с „Хетафе“ со счетом 0:0, а также победа над „Сельтой“ 1:0 и ничейный исход с „Алавесом“ 1:1.

Информация для ставок

  • „Реал Сосьедад“ выиграл три матча из последних пяти
  • „Валенсия“ выиграла два матча из последних пяти
  • У „Реал Сосьедада“ два забитых мяча за последние три матча

Прогноз


Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80. Оба клуба хорошо играют в атаку и наверняка смогут порадовать болельщиков.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.57 1.80 2.08 1.40 3.06
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:49
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:58
Мыши не проиграют этот матч
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