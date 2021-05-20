«Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

22 мая 2021 года «Вальядолид» сыграет против «Атлетико».
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.00. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Вальядолид» набрал 31 балл и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — пять побед, 16 ничьих и 16 поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 55 голов. В последних поединках у «Вальядолида» все очень плохо, клуб не побеждает несколько матчей кряду и рискует вылететь из Примеры в случае потери очков в 38-м туре. «Вальядолиду», как и «Атлетико», очень нужны три очка.
«Атлетико» набрал 83 пункта и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 25 побед, восемь ничьих и четыре поражения. «Матрасники» в этом сезоне забили 65 мячей и пропустили 24 гола. В последних играх у «Атлетико» все хорошо, команда регулярно побеждает и набирает баллы. Если «матрасники» смогут победить в этом матче, вне зависимости от того, как сыграют конкуренты, «Атлетико» станет чемпионом Испании.
Информация для ставок
● «Атлетико» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах
● «Вальядолид» не побеждает 11 игр подряд
● «Атлетико» не проигрывает четыре матча кряду
Прогноз
Актуальная ставка на игру — победа «Атлетико» или ничья по 1.06. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.08.
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