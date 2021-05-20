«Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

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вчера, 21:45

22 мая 2021 года «Вальядолид» сыграет против «Атлетико».

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.00. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Вальядолид» набрал 31 балл и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — пять побед, 16 ничьих и 16 поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 55 голов. В последних поединках у «Вальядолида» все очень плохо, клуб не побеждает несколько матчей кряду и рискует вылететь из Примеры в случае потери очков в 38-м туре. «Вальядолиду», как и «Атлетико», очень нужны три очка.

«Атлетико» набрал 83 пункта и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 25 побед, восемь ничьих и четыре поражения. «Матрасники» в этом сезоне забили 65 мячей и пропустили 24 гола. В последних играх у «Атлетико» все хорошо, команда регулярно побеждает и набирает баллы. Если «матрасники» смогут победить в этом матче, вне зависимости от того, как сыграют конкуренты, «Атлетико» станет чемпионом Испании.

Информация для ставок

● «Атлетико» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

● «Вальядолид» не побеждает 11 игр подряд

● «Атлетико» не проигрывает четыре матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Атлетико» или ничья по 1.06. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.08.

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