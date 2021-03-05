«Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2021)

«Вальядолид» примет «Хетафе» в рамках 26-го тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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2 : 1
завершен
06 марта 2021, 16:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры не могут выделить фаворита в этом поединке. Ставка на победу «Вальядолида» представлена коэффициентом 2.80. Победа «Хетафе» оценивается в 2.85. Поставить на ничью можно за 2.97.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Вальядолид» располагается на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 22 очка. У клуба 4 победы, 10 ничьих и 11 поражений. Команда забила 23 мяча и пропустила 36 голов. «Вальядолид» никак не может прервать неудачную серию и одержать долгожданную победу.
«Хетафе» занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет в активе 27 баллов. Клуб выиграл 7 матчей, 6 раз играл вничью и проиграл в 12 встречах. «Хетафе» забил 20 мячей и пропустил 30 голов. «Хетафе» лишь в последнем туре смог прервать затянувшуюся серию поражений и даже сыграть на ноль.
Информация для ставок
- «Вальядолид» не может победить пять матчей кряду
- «Хетафе» проиграл в четырех из последних пяти матчей
- «Вальядолид» пропустил 20 мячей в 12 домашних матчах сезона
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — «обе забьют и „Вальядолид“ не проиграет», с коэффициентом 3.15. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда забьет и «Вальядолид» победит, по коэффициенту 4.15.
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