«Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2021)

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05 марта 2021, 04:54

«Вальядолид» примет «Хетафе» в рамках 26-го тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры не могут выделить фаворита в этом поединке. Ставка на победу «Вальядолида» представлена коэффициентом 2.80. Победа «Хетафе» оценивается в 2.85. Поставить на ничью можно за 2.97.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вальядолид» располагается на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 22 очка. У клуба 4 победы, 10 ничьих и 11 поражений. Команда забила 23 мяча и пропустила 36 голов. «Вальядолид» никак не может прервать неудачную серию и одержать долгожданную победу.

«Хетафе» занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет в активе 27 баллов. Клуб выиграл 7 матчей, 6 раз играл вничью и проиграл в 12 встречах. «Хетафе» забил 20 мячей и пропустил 30 голов. «Хетафе» лишь в последнем туре смог прервать затянувшуюся серию поражений и даже сыграть на ноль.

Информация для ставок

«Вальядолид» не может победить пять матчей кряду

«Хетафе» проиграл в четырех из последних пяти матчей

«Вальядолид» пропустил 20 мячей в 12 домашних матчах сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе забьют и „Вальядолид“ не проиграет», с коэффициентом 3.15. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда забьет и «Вальядолид» победит, по коэффициенту 4.15.

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