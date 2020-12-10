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«Вальядолид» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.12.2020)

10 декабря 2020, 04:40
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«Вальядолид» и «Осасуна» открывают 13-й тур Примеры. Кто сумеет покинуть зону вылета, одержав победу в очном противостоянии?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.113.30
BetCity 2.60 3.00 3.10
Fonbet 2.60 2.85 3.20
Мелбет 2.56 3.07 3.18
GGBet 2.58 3.02 3.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает небольшим фаворитом противостояния «Вальядолид». Коэффициент на их победу равен 2,43, ничья отмечена котировкой 3,20, а вот победу гостей можно сыграть за 3,18.

Аналитики БК практически не сомневаются в том, что поединок не будет украшен большим количеством голов. Тотал меньше 2,5 голов можно сыграть за 1,59, а больше за 2,51.

Форма команд

«Вальядолид» расположился на 19-й позиции в Примере. В активе команды всего лишь десять набранных очков. На протяжении двух туров команда не может победить – ничья с «Леванте» (1:1) и поражение от «Атлетико» (0:2).

«Осасуна» находится на 18-м месте в турнирной таблице. Отрыв от последней команды составляет три пункта. На протяжении пяти последних туров игра у клуба не клеится. Всего лишь одна ничья при четырех поражениях. С такими результатами весьма непросто рассчитывать на успех в турнире. В этих пяти поединках «Осасуна» отметилась всего двумя результативными ударами.

Информация для ставок

  • В двух последних очных противостояниях команды сыграли вничью
  • «Вальядолид» выиграл 3 из 10 последних домашних матчей
  • «Осасуна» не выигрывает на протяжении пяти последних выездных матчей

Прогноз

В этом матче мы солидарны с букмекерами и отдаем предпочтение хозяевам поля. Сыграть победу «Вальядолида» можно с котировкой 2,43. Предлагаем не рисковать и воспользоваться нейтральной форой. Хозяева поля играют гораздо стабильнее, нежели их соперник. Гости не выигрывают на протяжении пяти матчей, да и при этом практически не забивают.

Очень сложно представить, что может помочь «Осасуне» победить в предстоящем поединке, возможно, только провальная игра в исполнении оппонента, но мы такого не предвидим.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.113.30
BetCity 2.60 3.00 3.10
Fonbet 2.60 2.85 3.20
Мелбет 2.56 3.07 3.18
GGBet 2.58 3.02 3.20
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
10 декабря в 05:02
Думаю ничья возможно
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 декабря в 04:51
Безусловна победа Осасуны
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