«Вальядолид» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 04:40

«Вальядолид» и «Осасуна» открывают 13-й тур Примеры. Кто сумеет покинуть зону вылета, одержав победу в очном противостоянии?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает небольшим фаворитом противостояния «Вальядолид». Коэффициент на их победу равен 2,43, ничья отмечена котировкой 3,20, а вот победу гостей можно сыграть за 3,18.

Аналитики БК практически не сомневаются в том, что поединок не будет украшен большим количеством голов. Тотал меньше 2,5 голов можно сыграть за 1,59, а больше за 2,51.

Форма команд

«Вальядолид» расположился на 19-й позиции в Примере. В активе команды всего лишь десять набранных очков. На протяжении двух туров команда не может победить – ничья с «Леванте» (1:1) и поражение от «Атлетико» (0:2).

«Осасуна» находится на 18-м месте в турнирной таблице. Отрыв от последней команды составляет три пункта. На протяжении пяти последних туров игра у клуба не клеится. Всего лишь одна ничья при четырех поражениях. С такими результатами весьма непросто рассчитывать на успех в турнире. В этих пяти поединках «Осасуна» отметилась всего двумя результативными ударами.

Информация для ставок

В двух последних очных противостояниях команды сыграли вничью

«Вальядолид» выиграл 3 из 10 последних домашних матчей

«Осасуна» не выигрывает на протяжении пяти последних выездных матчей

Прогноз

В этом матче мы солидарны с букмекерами и отдаем предпочтение хозяевам поля. Сыграть победу «Вальядолида» можно с котировкой 2,43. Предлагаем не рисковать и воспользоваться нейтральной форой. Хозяева поля играют гораздо стабильнее, нежели их соперник. Гости не выигрывают на протяжении пяти матчей, да и при этом практически не забивают.

Очень сложно представить, что может помочь «Осасуне» победить в предстоящем поединке, возможно, только провальная игра в исполнении оппонента, но мы такого не предвидим.