«Вальядолид» — «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.02.2021)

1613785271

вчера, 04:41

«Реал» в 24-м туре Примеры сыграет на выезде с «Вальядолидом». Матч интересен тем, что владельцем хозяев является бывший форвард гостей Роналдо. Звездный бразилец провел лучшие годы именно в мадридской команде. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры видят фаворитом «Реал», на победу которого можно поставить за 1.50. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 4.45. Победа «Вальядолида» оценивается в 6.70.

Форма команд

«Вальядолид» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 балл. Это не лучший сезон в исполнении клуба, которому грозит вылет в Сегунду. «Вальядолид» забил 22 мяча и пропустил 34 гола в нынешнем сезоне. В последнее время клуб никак не может выиграть матч Примеры. Всего у «Вальядолида» в этом сезоне четыре победы в 23 матчах турнира.

Зинедин Зидан пытается найти решение и встроить в свою игру лучших футболистов. Однако «Реал» в этом сезоне так же плох, как и «Барселона». У клуба второе место в таблице и 49 очков активе. «Реал» забил меньше всех из тройки лидеров таблицы: так у «Барселоны» 49 голов, а у «Атлетико» — 45. «Сливочные» же забили 41 гол и пропустили 19 мячей в этом сезоне. Но в последних матчах «Королевский клуб» показывает хорошие результаты.

Информация для ставок

«Реал» выиграл четыре матча из последних пяти

«Вальядолид» не может победить в Примере вот уже пять матчей подряд

В гостевых матчах этого сезона у «Реала» семь побед, больше только у «Атлетико» — восемь

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют, с коэффициентом 1.88, а также на то, что «Реал» забьет больше двух голов за 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Герта» — «РБ Лейпциг».