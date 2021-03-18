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«Вальядолид» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

вчера, 20:35

«Вальядолид» сыграет против «Севильи» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.843.461.89
Фонбет 4.70 3.40 1.85
Мелбет 5.00 3.44 1.90
Pin-Up.ru 4.60 3.40 1.90

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Вальядолида» за 4.60 и на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

Владелец «Вальядолида» — легендарный бразильский форвард Роналдо. Звездный экс-футболист пока только привыкает к роли владельца футбольного клуба, поэтому результаты «Вальядолида» совсем не удивляют. Клуб идет на 16-й строчке в таблице, набрав 26 пунктов. В последних матчах команда набрала неплохую форму, но все равно находится всего в трех очках от зоны вылета.

«Севилья» хороша под руководством Хулена Лопетеги. Команда идет на четвертой строчке в таблице, набрав 54 балла. После вылета из Лиги чемпионов «нервионцы» будут сосредоточены на Примере.

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла три матча из последних пяти
  • «Вальядолид» не проигрывает три матча кряду
  • «Севилья» забила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном из таймов — коэффициент 2.80. Еще одна актуальная ставка — время первого гола с 1-й по 55-ю минуту — коэффициент 2.44.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Атлетик Бильбао» — «Эйбар».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.71 1.66 2.35
Мелбет 1.70 2.34
Pin-Up.ru 2.20 1.70 1.65 2.30 1.34 3.40
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вальядолид»
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