«Вальядолид» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

«Вальядолид» сыграет против «Севильи» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
«Севилья» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Вальядолида» за 4.60 и на ничейный исход за 3.40.
Форма команд
Владелец «Вальядолида» — легендарный бразильский форвард Роналдо. Звездный экс-футболист пока только привыкает к роли владельца футбольного клуба, поэтому результаты «Вальядолида» совсем не удивляют. Клуб идет на 16-й строчке в таблице, набрав 26 пунктов. В последних матчах команда набрала неплохую форму, но все равно находится всего в трех очках от зоны вылета.
«Севилья» хороша под руководством Хулена Лопетеги. Команда идет на четвертой строчке в таблице, набрав 54 балла. После вылета из Лиги чемпионов «нервионцы» будут сосредоточены на Примере.
Информация для ставок
- «Севилья» выиграла три матча из последних пяти
- «Вальядолид» не проигрывает три матча кряду
- «Севилья» забила шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном из таймов — коэффициент 2.80. Еще одна актуальная ставка — время первого гола с 1-й по 55-ю минуту — коэффициент 2.44.
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