«Вальядолид» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

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вчера, 20:35

«Вальядолид» сыграет против «Севильи» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Вальядолида» за 4.60 и на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

Владелец «Вальядолида» — легендарный бразильский форвард Роналдо. Звездный экс-футболист пока только привыкает к роли владельца футбольного клуба, поэтому результаты «Вальядолида» совсем не удивляют. Клуб идет на 16-й строчке в таблице, набрав 26 пунктов. В последних матчах команда набрала неплохую форму, но все равно находится всего в трех очках от зоны вылета.

«Севилья» хороша под руководством Хулена Лопетеги. Команда идет на четвертой строчке в таблице, набрав 54 балла. После вылета из Лиги чемпионов «нервионцы» будут сосредоточены на Примере.

Информация для ставок

«Севилья» выиграла три матча из последних пяти

«Вальядолид» не проигрывает три матча кряду

«Севилья» забила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном из таймов — коэффициент 2.80. Еще одна актуальная ставка — время первого гола с 1-й по 55-ю минуту — коэффициент 2.44.

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