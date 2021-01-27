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«Вальядолид» — «Уэска»: прогноз на матч Примеры (29.01.2021)

27 января 2021, 12:28

«Вальядолид» на своем поле принимает «Уэску» 29 января 2021 года.

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  1 X 2
2.443.183.36
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Мелбет 2.14 3.26 3.88

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче является «Вальядолид». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.40. Победу «Уэски» оценили в 3.20. Ничейный исход оценивается в 3.30. Это будет непростой матч для обеих команд, но хозяева выглядят гораздо предпочтительнее.

Форма команд

«Вальядолид» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 20 пунктов. Свой предпоследний матч команда Сориано сыграла вничью со счетом 2:2. Задача у «Вальядолида» простая — не вылететь в Сегунду.

«Уэска» — худшая команда Примеры. У команды 13 очков в 20 матчах, клуб находится на 20-й строчке в таблице. Свой последний матч «Уэска», как и ее соперник, сыграла вничью, матч закончился со счетом 0:0. Этот сезон для «Уэски» может означать лишь одно — очищение Сегундой.

Информация для ставок

● «Уэска» и «Вальядолид» пропустили одинаковое количество мячей — 29
● Безвыигрышная серия «Уэски» составляет пять матчей
● «Вальядолид» не проиграл в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют сделать ставку на голы в обоих таймах с коэффициентом 2.04. Несмотря на то, что положение обоих клубов сложно назвать хорошим, они нацелены на атаку и хотят заработать хотя бы одно очко. В этом матче совершенно точно будут голы.

Ставки на футбольные матчи
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2.443.183.36
Fonbet Live! 47.00 9.50 1.08
Мелбет 2.14 3.26 3.88
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STVA 1
STVA 1
27 января в 12:34
Хозяева не проиграют
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