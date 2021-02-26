«Варта» — «Лех». Прогноз на матч чемпионата Польши (26.02.2021)

«Варта» сыграет против «Леха» в рамках очередного тура польского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Лех» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 1.80. Триумф «Варты» оценивается в 4.80, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.45.
Форма команд
«Варта» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 23 очка. В нынешнем сезоне команда забила 17 мячей и пропустила 20 голов. «Варта» выиграла семь матчей, дважды сыграла вничью и девять раз проиграла. Последние матчи показали, что «Варта» готова исправлять свои ошибки, клуб одержал две победы в последних двух турах.
«Лех» расположился на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 22 очка, забила 25 голов и пропустила 24 мяча. «Лех» — одна из самых веселых команд чемпионата, матчи с ее участием интересны тем, что в них почти всегда есть голы. В нынешнем сезоне «Лех» выиграл пять матчей, семь раз играл вничью и шесть раз проигрывал. Стоит отметить, что последние поединки с участием этого клуба не внушают оптимизма болельщикам команды.
Информация для ставок
- «Варта» не проигрывает четыре матча кряду
- «Варта» выиграла три домашних матчах из восьми
- «Лех» выиграл один матч из последних пяти
Прогноз
Матчи с участием этих команд редко проходят без забитых мячей, особенно это касается гостей. Актуальная ставка на этот матч — только «Лех» забьет в первом тайме, с коэффициентом 2.60. Также можно поставить на то, что забьют оба клуба, по коэффициенту 1.93.