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«Варта» — «Лех». Прогноз на матч чемпионата Польши (26.02.2021)

сегодня, 07:00

«Варта» сыграет против «Леха» в рамках очередного тура польского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.943.691.78
Fonbet 4.80 3.45 1.80
Лига ставок 4.60 3.45 1.78
Pin-up 4.60 3.35 1.82

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лех» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 1.80. Триумф «Варты» оценивается в 4.80, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Варта» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 23 очка. В нынешнем сезоне команда забила 17 мячей и пропустила 20 голов. «Варта» выиграла семь матчей, дважды сыграла вничью и девять раз проиграла. Последние матчи показали, что «Варта» готова исправлять свои ошибки, клуб одержал две победы в последних двух турах.

«Лех» расположился на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 22 очка, забила 25 голов и пропустила 24 мяча. «Лех» — одна из самых веселых команд чемпионата, матчи с ее участием интересны тем, что в них почти всегда есть голы. В нынешнем сезоне «Лех» выиграл пять матчей, семь раз играл вничью и шесть раз проигрывал. Стоит отметить, что последние поединки с участием этого клуба не внушают оптимизма болельщикам команды.

Информация для ставок

  • «Варта» не проигрывает четыре матча кряду
  • «Варта» выиграла три домашних матчах из восьми
  • «Лех» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Матчи с участием этих команд редко проходят без забитых мячей, особенно это касается гостей. Актуальная ставка на этот матч — только «Лех» забьет в первом тайме, с коэффициентом 2.60. Также можно поставить на то, что забьют оба клуба, по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.943.691.78
Fonbet 4.80 3.45 1.80
Лига ставок 4.60 3.45 1.78
Pin-up 4.60 3.35 1.82
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shlomo
shlomo
сегодня в 07:14
У хозяев есть шанс взять свое...
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