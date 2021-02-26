«Варта» — «Лех». Прогноз на матч чемпионата Польши (26.02.2021)

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сегодня, 07:00

«Варта» сыграет против «Леха» в рамках очередного тура польского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лех» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 1.80. Триумф «Варты» оценивается в 4.80, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Варта» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 23 очка. В нынешнем сезоне команда забила 17 мячей и пропустила 20 голов. «Варта» выиграла семь матчей, дважды сыграла вничью и девять раз проиграла. Последние матчи показали, что «Варта» готова исправлять свои ошибки, клуб одержал две победы в последних двух турах.

«Лех» расположился на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 22 очка, забила 25 голов и пропустила 24 мяча. «Лех» — одна из самых веселых команд чемпионата, матчи с ее участием интересны тем, что в них почти всегда есть голы. В нынешнем сезоне «Лех» выиграл пять матчей, семь раз играл вничью и шесть раз проигрывал. Стоит отметить, что последние поединки с участием этого клуба не внушают оптимизма болельщикам команды.

Информация для ставок

«Варта» не проигрывает четыре матча кряду

«Варта» выиграла три домашних матчах из восьми

«Лех» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Матчи с участием этих команд редко проходят без забитых мячей, особенно это касается гостей. Актуальная ставка на этот матч — только «Лех» забьет в первом тайме, с коэффициентом 2.60. Также можно поставить на то, что забьют оба клуба, по коэффициенту 1.93.