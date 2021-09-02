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Венгрия – Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

вчера, 11:00

Сборные Венгрии и Англии проведут очную встречу в рамках квалификации чемпионата мира. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 2 сентября 2021 года в Будапеште.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.064.451.42
Фонбет Live! 88.00 8.50 1.08
Мелбет 10.60 4.31 1.42
1XBET 8.80 4.58 1.46
BetBoom 9.10 4.60 1.44

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Англию очевидным фаворитом в грядущей игре. Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.46, ничья идёт по коэффициенту 4.50, а победа Венгрии доступна для ставок по коэффициенту 8.50. Аналитики сервиса также склоняются к низовому формату поединка. Ставки ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

У Венгрии семь очков и вторая строчка в турнирной таблице группы I. В трех стартовых турах отбора сборная показала такие результаты: ничья в домашней игре с Польшей (3:3) и победы в гостях над Сан-Марино (3:0) и Андоррой (4:1). На Евро-2020 Венгрия не смогла преодолеть групповой раунд. Сборная крупно уступила Португалии (0:3), но смогла набрать очки в противостояниях с Францией (1:1) и Германией (2:2).

Англия – очевидный фаворит своей группы со стопроцентным показателем по итогам трех стартовых туров. «Львы» добились убедительных побед над Сан-Марино (5:0), Албанией (2:0) и Польшей (2:1). В финале Евро-2020 англичане уступили Италии в серии пенальти, упустив возможность завоевать долгожданный трофей.

Информация для ставок

  • Англия побеждала Венгрию в 7 из 8 очных встреч
  • В 3 из 4 очных встреч команд на поле Венгрии прошла ставка ОБЗ
  • Венгрия не проигрывала в 7 из 8 предыдущих домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

В квалификации ЧМ-2022 и на Евро-2020 Венгрия зарекомендовала себя как неуступчивого соперника, который способен давать отпор фаворитам. Англия после проигранного финала проведет первый официальный матч. Учитывая это, предлагаем поставить на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.59 1.75 2.15
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.25 4.11
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Все комментарии
n59kvuwpjcgd
n59kvuwpjcgd
вчера в 18:21
Сборная Англия одержит победу.
227cyefjursg
227cyefjursg
вчера в 18:20
Сборная Англия выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:16
Англия в качестве фаворита матча
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