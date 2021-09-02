Венгрия – Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

1630569602

вчера, 11:00

Сборные Венгрии и Англии проведут очную встречу в рамках квалификации чемпионата мира. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 2 сентября 2021 года в Будапеште.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Англию очевидным фаворитом в грядущей игре. Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.46, ничья идёт по коэффициенту 4.50, а победа Венгрии доступна для ставок по коэффициенту 8.50. Аналитики сервиса также склоняются к низовому формату поединка. Ставки ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

У Венгрии семь очков и вторая строчка в турнирной таблице группы I. В трех стартовых турах отбора сборная показала такие результаты: ничья в домашней игре с Польшей (3:3) и победы в гостях над Сан-Марино (3:0) и Андоррой (4:1). На Евро-2020 Венгрия не смогла преодолеть групповой раунд. Сборная крупно уступила Португалии (0:3), но смогла набрать очки в противостояниях с Францией (1:1) и Германией (2:2).

Англия – очевидный фаворит своей группы со стопроцентным показателем по итогам трех стартовых туров. «Львы» добились убедительных побед над Сан-Марино (5:0), Албанией (2:0) и Польшей (2:1). В финале Евро-2020 англичане уступили Италии в серии пенальти, упустив возможность завоевать долгожданный трофей.

Информация для ставок

Англия побеждала Венгрию в 7 из 8 очных встреч

В 3 из 4 очных встреч команд на поле Венгрии прошла ставка ОБЗ

Венгрия не проигрывала в 7 из 8 предыдущих домашних матчей во всех турнирах

Прогноз