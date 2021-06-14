Венгрия — Португалия. Прогноз на матч Евро-2020 (15.06.2021)

1623676120

вчера, 16:08

Чемпионат Европы стартовал, в первом туре группы F встретятся сборные Венгрии и Португалии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Португалии. Коэффициент на победу номинальных гостей составляет 1.43, а на Венгрию дают 7.7. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.33.



Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.98. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.23.

Форма команд

Сборная Венгрии, пробившись на Евро, получила не самый лучший жребий, попав в одну группу с топ-сборными. Но болельщики не расстраиваются, ведь все мы помним, как на минувшем Евро сборная Венгрии сотворила чудо и вышла с первого места из не менее трудной группы. Коллектив проводил подготовку к турниру играми против Ирландии (1:0) и Кипра (0:0).

Действующие чемпионы Европы начинают турнир игрой против аутсайдера группы и прекрасно понимают, что здесь их устроит только победа.

Информация для ставок

• Венгрия не проигрывает 11 матчей подряд

• Беспроигрышная серия Португалии насчитывает шесть игр

• Очная встреча на Евро-2016 завершилась невероятной ничьей (3:3)

• Последние девять из двенадцати поединков Португалии завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Португальцы должны забивать свои голы и брать заслуженные три очка. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 сборной Португалии в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.68.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.