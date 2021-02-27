«Вест Бромвич» — «Брайтон»: прогноз на матч Премьер-Лиги (27.02.2021)

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сегодня, 10:36

27 февраля 2021 года в рамках 26-го тура АПЛ встретятся «Вест Бромвич» и «Брайтон».

Ставки букмекеров

Фаворитом является «Брайтон», на победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 1.98. Ставки на ничейный исход принимаются за 3.50, а на победу «Вест Бромвича» за 4.00.

Форма команд

«Вест Бромвич» — один из аутсайдеров лиги. Команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 14 баллов. Клуб забил 19 мячей и пропустил 55 голов, это худший показатель пропущенных мячей в Премьер-Лиге. «Вест Бромвич» победил в двух матчах АПЛ , восемь раз играл вничью и 15 матчей проиграл. Последние матчи «Вест Бромвич» проводит неудачным образом, клуб никак не может победить.

«Брайтон» также проводит слабый сезон, клуб набрал 26 пунктов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Брайтон» победил в пяти матчах, 11 раз играл вничью и проиграл девять матчей. Клуб забил 26 мячей и пропустил 32 гола. В последних поединках «Брайтон» показывает неуверенную игру, лишь в нескольких матчах этой команде удалось набрать три пункта.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл два матча из последних пяти

● «Вест Бромвич» не может победить пять матчей кряду

● «Брайтон» победил в одном домашнем матче этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 3.00. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет с коэффициентом 2.25.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Альмерия» — «Луго».