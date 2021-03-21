«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (21.03.2021)

«Вест Хэм» играет против «Арсенала». Матч состоится 21 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на очередной поединок в АПЛ.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча является «Арсенал», на победу команды Микеля Артеты можно поставить по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на то, что «Вест Хэм» победит в этом поединке по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка — ничья по 3.40.
Форма команд
В этом сезоне «Вест Хэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Лондона выиграла 14 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла восемь матчей. Клуб набрал 48 пунктов. В активе «молотобойцев» 42 гола и 32 пропущенных. Клуб хорош в последних матчах, но иногда все же бывали осечки.
«Арсенал» набрал 41 пункт и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб, которым руководит испанец Микель Артета, с опытом игры в «Арсенале», выиграл 12 поединков, пять раз играл вничью и 11 раз проигрывал. Команда забила 37 голов и пропустила 29 мячей.
Информация для ставок
● «Арсенал» не проигрывает три матча кряду
● У «Вест Хэма» три победы и два поражения в последних пяти играх
● «Арсенал» забил десять мячей в последних пяти играх
Прогноз
Эти команды играют в атакующий футбол, здесь стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.72.
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