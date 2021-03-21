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«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (21.03.2021)

сегодня, 02:25

«Вест Хэм» играет против «Арсенала». Матч состоится 21 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на очередной поединок в АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.103.502.41
Лига Ставок 3.30 3.40 2.26
Фонбет 3.00 3.40 2.40
Pin-Up.ru 3.36 3.45 2.28

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Арсенал», на победу команды Микеля Артеты можно поставить по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на то, что «Вест Хэм» победит в этом поединке по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка — ничья по 3.40.

Форма команд

В этом сезоне «Вест Хэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Лондона выиграла 14 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла восемь матчей. Клуб набрал 48 пунктов. В активе «молотобойцев» 42 гола и 32 пропущенных. Клуб хорош в последних матчах, но иногда все же бывали осечки.

«Арсенал» набрал 41 пункт и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб, которым руководит испанец Микель Артета, с опытом игры в «Арсенале», выиграл 12 поединков, пять раз играл вничью и 11 раз проигрывал. Команда забила 37 голов и пропустила 29 мячей.

Информация для ставок

● «Арсенал» не проигрывает три матча кряду
● У «Вест Хэма» три победы и два поражения в последних пяти играх
● «Арсенал» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Эти команды играют в атакующий футбол, здесь стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.72.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.50 1.88 2.03 1.49 2.78
Лига Ставок 2.60 1.50 1.82 2.00 1.45 2.75
Pin-Up.ru 2.65 1.50 1.85 2.00 1.48 2.70
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:25
Молотобойцы не проиграют...
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