«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (11.04.2021)

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вчера, 23:57

«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Лестера». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Лестер». Поставить на победу «лис» можно по коэффициенту 2.47. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.35. Также можно поставить на победу «Вест Хэма» за 2.95.

Форма команд

«Вест Хэм» здорово играет в этом сезоне. Лондонский клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 52 пункта. Команда выиграла 15 поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла всего восемь матчей. В последних матчах «молотобойцы» находятся не в лучшей форме, но это не мешает им набирать очки там, где нужно. Поединок против «Лестера» будет максимально зрелищным, клуб выйдет на этот матч как на войну.

«Лестер» очень хорош. Клуб набрал 56 пунктов и идет на третьей строчке в турнирной таблице. У «Лестера» очень хорошая форма в нынешнем сезоне, команда может остаться в зоне еврокубков и попытать удачу в Лиге чемпионов. В активе клуба 17 побед, пять ничьих и восемь поражений. В последних играх «лисы» играют хорошо, за исключением некоторых поединков.

Информация для ставок

«Вест Хэм» и «Лестер» выиграли по три матча в последних пяти играх

«Вест Хэм» выиграл восемь домашних матчей из 15

У «Лестера» десять побед в 15 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на победу «Лестера» или ничейный исход за 1.40. Также обязательно нужно сделать ставку на «обе забьют» за 1.70 и на тотал голов больше 2,5 за 1.95.

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